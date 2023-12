Lutto a Filottrano, muore un giovane papà

FILOTTRANO – Un grave lutto ha colpito le città di Filottrano e Castelfidardo. Ieri (29 dicembre) è morto all’età di 42 anni Massimiliano Brunori per un malore risultato poi fatale. L’uomo, filottranese ma residente a Castelfidardo con la famiglia, si sarebbe sentito male giovedì sera quando era a casa. Immediato l’intervento dei soccorsi, risultati vani. Una tragedia che sconvolge le due comunità e la famiglia: Brunori, sposato con Emanuela, era papà di un bambino di due anni e lavorava come muratore. Il destino si è accanito con la famiglia Brunori: la comunità filottranese è ancora scossa dalla morte del padre Sante deceduto il primo novembre a pochi passi da casa a Filottrano investito da un’auto. E’ perito qualche ora dopo in ospedale a Torrette. I funerali di Massimiliano si terranno oggi pomeriggio (30 dicembre) alle 14 nella chiesa di San Francesco a Filottrano.