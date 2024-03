Avvistamenti di lupi a Numana, il sindaco: «Fate attenzione»

NUMANA – «Cari cittadini, a seguito della segnalazione circa la presenza di esemplari di lupo sul territorio numanese (in prossimità della foce del fiume Musone), vi chiedo di prestare attenzione ed avvisare immediatamente la Polizia Locale, nel caso di ulteriori avvistamenti o incontri ravvicinati nel nostro territorio comunale». A lanciare l’appello è il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, preoccupato per i continui avvistamenti.

Lo stesso Tombolini ha divulgato alcune buone norme per disincentivare l’avvicinarsi dei lupi e gestire nel miglior modo possibile eventuali incontri: «Tenere a guinzaglio i propri cani quando si passeggia in aree periferiche isolate, mantenere gli animali domestici, cani inclusi, in aree adeguatamente recintate, non lasciandoli all’esterno in orari notturni, evitare di lasciare all’aperto ciotole con il cibo per cani o gatti e di avvicinarsi o andare incontro ai lupi in caso di avvistamento, restando in silenzio e mantenendo debita distanza (circa 100 metri) non attirando l’attenzione. In caso di incontro ravvicinato dileguarsi con discrezione e calma. Allontanarsi immediatamente se si nota la presenza di cuccioli. Non c’è comunque motivo di allarmarsi eccessivamente, dato che gli esperti ci riferiscono che il lupo, oltre ad essere specie protetta, è un predatore ma non attacca normalmente l’uomo».