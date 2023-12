I luoghi storici del tempo libero: ecco com’era l’Ancona del Novecento

ANCONA – Sarà un viaggio per immagini e racconti quello che prenderà il via sabato (16 dicembre), al Salone delle feste del teatro delle Muse ad Ancona, in piazza della Repubblica. Appuntamento per le 16, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il titolo è già un programma: “I luoghi storici del tempo libero“.

Un viaggio, dicevamo, per racconti e immagini nell’Ancona del Novecento a cura del Lions Club Ancona Host, in collaborazione con Storica Ancona, il professor Antonio Luccarini, già docente di filosofia e storico assessore alla cultura del Comune dorico. Con lui, anche Diego Masala.

LEGGI PURE: Ancona, nonna Italia in paracadute a 90 anni: «Mi volevano togliere la patente, ho protestato»

La locandina dell’evento

Un evento natalizio che anticipa la mostra Ancona tra passato e futuro che si terrà, come di consueto, in primavera e che quest’anno mostrerà gli esercizi commerciali che hanno fatto la storia della città. Si parlerà dei luoghi storici del tempo libero attraverso racconti, aneddoti e immagini sull’Ancona post bellica e i suoi punti di incontro e di divertimento.

Sarà un’occasione per rivivere i momenti del passato, ma anche per scoprire come e dove si viveva la socialità a quel tempo. La serata sarà articolata in 2 momenti: il primo sarà incentrato sul cambiamento che i principali luoghi di aggregazione del capoluogo (circoli, cinema, teatri, sale da ballo, stabilimenti balneari) hanno subito negli anni, nella seconda parte si parlerà dei ristoranti dell’Ancona del ‘900 e della loro storia.

L’evento sarà condotto dal giornalista Andrea Carloni. Interverranno, tra gli altri, anche il sindaco dorico, Daniele Silvetti, Anna Maria Bertini, assessore alla cultura del Comune di Ancona, Mirko Bilò, consigliere regionale, il vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, Angelo Spina e Marco Candela, governatore Multidistretto 108a Lions.

Ancona tra passato e futuro è un service culturale che il Lions Club Ancona Host ha ideato per regalare alla città immagini inedite dell’Ancona che fu e far scoprire alle nuove generazioni com’è cambiata la città dal dopoguerra ai giorni nostri.

L’incontro è patrocinato dalla Regione Marche, dal Comune di Ancona (che l’ha inserito anche nel calendario degli eventi natalizi della città) e dall’Arcidiocesi Ancona-Osimo. Appuntamento, quindi, per curiosi, appassionati e nostalgici sabato 16 dicembre alle 16 al Salone delle Feste del teatro delle Muse. Come dicevamo, l’iniziativa è gratuita, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.