Marche, dimore storiche aperte: ecco i luoghi speciali da visitare

In occasione della 12esima giornata nazionale Adsi, sono tantissime le dimore, i saloni e i giardini storici privati dei soci visitabili oggi - 22 maggio

Oggi, domenica 22 maggio, l’ADSI Marche in occasione della XII Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, aprirà al pubblico suggestive bellezze del patrimonio marchigiano. L’apertura straordinaria gratuita delle dimore permetterà ai visitatori di ammirare i saloni, le collezioni ed i giardini storici privati dei soci dell’ADSI. Sarà possibile visitare un ventaglio di dimore storiche icone del patrimonio marchigiano, accolti dai proprietari che si prendono cura di questi beni storici così importanti per la storia delle Marche.

A Pesaro sarà aperta al pubblico la bellissima Villa Miralfiore, la nobile dimora che dal 1200 ai giorni nostri sposa diversi stili architettonici, paesaggistici con il meraviglioso giardino all’italiana ed artistici attraverso l’esposizione di opere in vetro di maestri dalla fama internazionale come Arnaldo Pomodoro, Philippe Starck, Danny Lane.

Palazzo Brancadoro, Fermo

A Moiani Spontini, in provincia di Ancona, sarà possibile accedere in un archivio storico quale l’Archivio, Biblioteca Gaspare Spontini – Associazione Nazionale Case della Memoria che raccoglie al suo interno preziose testimonianze, testi, partiture e strumenti del famoso compositore Gaspare Spontini tra i massimi esponenti del Classicismo.

A Camerino, in provincia di Macerata, si potrà visitare Rocca d’Ajello, fortezza edificata dai Duchi Varano tra il 1250 ed il 1400, un simbolo della storia marchigiana, un ambiente molto suggestivo che rievoca le atmosfere medievali e che ospita nei suoi saloni le opere di Francesco Vitalini, pittore e incisore dell’800.

A Fermo vi sarà l’apertura di Palazzo Brancadoro che svetta tra le strade medievali del centro cittadino, il palazzo è stato edificato ad opera dell’antica famiglia patrizia Brancadoro alla quale fu conferito il titolo di conte Palatino Imperiale concesso dall’imperatore Sigismondo nel 1433, un palazzo storico ove restauri ed interventi di conservazione ne preservano il pregio artistico.

Per partecipare alle visite private delle dimore si ricorda che è necessario prenotarsi al link: www.adsi.it/giornatanazionale

Le Dimore Storiche Italiane sono scrigni di storia e di bellezza artistica in cui si sono avvicendate le storie delle più importanti famiglie italiane. Le architetture rendono i palazzi protagonisti dell’immagine dell’Italia. Storicamente fulcro del valore sociale, culturale ed economico delle località in cui sorgono, tuttora svolgono un ruolo principale per lo sviluppo ed il mantenimento degli antichi mestieri dell’artigianato che rendono il nostro paese unico al mondo.

La Giornata Nazionale ADSI è un’occasione per vivere, assaporare le nostre radici attraverso le dimore private, per le quali i soci ADSI da 45 anni, in qualità di custodi di questo patrimonio culturale, si impegnano a mantenere questi tesori, attraverso opere di restauro ed a divulgarne la conoscenza, le tradizioni e l’immagine.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, la Regione Marche, il Comune di Ancona,il Comune di Fermo, il Comune di Macerata, il Comune di Pesaro, Pesaro 2024 Capitale della cultura . Media Partner dell’evento TGR.

Rocca d’Ajello, Camerino

Provincia di ANCONA

Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini – Ass.ne N. le Case della Memoria, Maiolati Spontini

Via G. Spontini, 15, 60030 Maiolati Spontini AN

Provincia di FERMO

Palazzo Brancadoro, Fermo

Via della Sapienza, 18

Provincia di MACERATA

Rocca d’Ajello, Camerino

Località Rocca di Ajello, 62032 Camerino

Provincia di PESARO E URBINO

Villa Miralfiore, Pesaro

Via di Villa Miralfiore 8

