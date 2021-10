Basket, vola alto la Luciana Mosconi

ANCONA – La Luciana Mosconi vince anche contro Giulianova e prosegue il suo cammino in testa alla classifica. La vittoria è ottenuta da una compagine sempre avanti nel punteggio che ha dato l’impressione di avere la gara sempre in pugno. Eppure Giulianova parte bene portandosi avanti 9-5 ma la Luciana Mosconi è davvero di un altro livello di intensità e in poco tempo, grazie a Cacace e a Quarisa, si porta sul 21-11. Gli abruzzesi continuano a soffrire dimostrandosi in alcuni casi anche superficiali nella gestione dell’attacco; situazione che con la squadra di Coen non puoi permetterti. Giulianova, tuttavia, ha un sussulto e si ritrova, per merito di Cianci subentrato dalla panchina a meno 3 (32-35) a 2′ dall’intervallo lungo.

La ripresa sorride di nuovo ai padroni di casa (48-40 dopo 4′ di gioco grazie ai liberi di Centanni). Per Giulianova rispondono Di Carmine e Fattori dalla lunga distanza ma i locali sembrano avere il controllo della situazione su entrambi i lati del campo. A dimostrarlo il parziale di 5-0 sui canestri di Cacere da sotto e di Pozzetti dalla lunga distanza che riporta i bianconeroverdi sul 57-45. Nell’ultimo quarto la svolta: Panzini, come sempre protagonista, segna dalla lunga distanza. Il tabellone segna un chiarissimo 67-51 che proietta i dorici verso il successo. Giulianova negli ultimi minuti crolla, e per gli anconetani chiudere i conti è un gioco da ragazzi. E’ la quarta vittoria consecutiva per un primo posto inaspettato ma assolutamente meritato.

LUCIANA MOSCONI IL CAMPETTO 78

GIULIA BASKET GIULIANOVA 68

LUCIANA MOSCONI IL CAMPETTO: Panzini 5, Centanni 22, Pozzetti 11, Cacace 14, Giombini 2, Quarisa 16, Aguzzoli 2, Minoli 6; n.e.: Gospodinov, Zandri, Anibaldi, Carboni. All. Coen.

GIULIA BASKET GIULIANOVA: Di Carmine 9, Caverni, Motta 2, Giacomelli 19, Fattori 11, Scarpone F., Scarpone S. 5, Cianci 16, Buscaroli 5, Pulcini, Bischetti 6, Nafer. All. Domizioli.

ARBITRI: Nonna di Saronno e Di Pilato di Paderno Dugnano.

PARZIALI: 25-14; 39-35; 60-45.