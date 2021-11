Basket, la Luciana Mosconi si prepara per l’Aurora Jesi

La Luciana Mosconi ha ripreso la sua attività di lavoro. Coach Coen vuole riscattare la sconfitta di Ozzano. Non ci saranno assenze

ANCONA – Con la doppia seduta di ieri, martedì 9 novembre, si è aperta la nuova settimana della Luciana Mosconi Ancona. Digerito il boccone amaro inghiottito nella trasferta di Ozzano, la squadra di Piero Coen ha iniziato a lavorare focalizzando l’attenzione sulla prossima sfida, valevole per la settima giornata di andata, che vedrà i dorici tornare sul loro campo per ospitare l’Aurora Jesi nel secondo derby regionale della stagione dopo quello vinto in casa della Sutor Montegranaro.

Primo punto è lavorare sugli errori commessi sabato scorso al Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano dove la Luciana Mosconi ha regalato praticamente il primo tempo con un brutto atteggiamento iniziale. Comportamento poi diametralmente opposto nella ripresa dove i ragazzi di Coen hanno trovato il giusto piglio fino a prendere con decisione in mano la partita poi persa nel concitato finale punto a punto. La ripresa, quindi, ha avuto un copione tradizionale per la squadra dorica che si allenerà al Palarossini con le doppie sedute di oggi e quella di domani. Venerdì, allenamento solo pomeridiano. Domenica 14 la partita (fischio di inizio alle 18), contro un avversario difficile e che ha esonerato coach Meneguzzo.