Loreto, il sindaco dichiara “guerra” ai furbetti dei rifiuti

LORETO – «Ci sono persone che non rispettano regole e norme». Esordisce così il sindaco di Loreto Moreno Pieroni nel video messaggio lanciato dalla bacheca del Comune su Facebook per lanciare un doppio monito ai propri concittadini. «Aziende o privati cittadini scaricano materiale tipo calcinacci e altro nel nostro territorio. Sono state scoperte due discariche in questi giorni. Controlliamo queste persone e segnaliamo ai vigili urbani quando vediamo situazioni simili. Bisogna multare chi non si comporta correttamente creando danni ambientali all’immagine della città – ha detto, passando poi al secondo appello -. Mi rivolgo a coloro che non si comportano correttamente quando vanno in giro con i cani. Chi ha un animale oltre ad amarlo deve rispettare le regole. E’ l’ultimo invito che faccio prima che i vigili procedano con le multe: raccogliete le feci».

Scuole e rotatoria

La questione scuole ha fatto seguito nel discorso del sindaco: «Stiamo definendo diversi lavori. Alle Collodi sono partiti i lavori per la stabilità anti sismica. L’obiettivo è che possano essere completati prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per le Verdi-Gigli stiamo definendo il cronoprogramma per fruirle, anch’esse saranno messe a norma. Così sarà anche per l’asilo nido». Non da ultimo la tanto attesa rotatoria Bellaluce al confine con Porto Recanati: «Entro la settimana manderemo il progetto in Provincia, con le integrazioni richieste, per la grande rotatoria della strada dei Pali, all’incrocio tra la Costabianca e Chiarino. L’iter finanziario e burocratico dovrebbe essere completato entro giugno. Per il 2024 potranno iniziare i lavori in quell’incrocio maledetto in cui ogni anno ci sono incidenti gravissimi anche mortali».