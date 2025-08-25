Loreto si prepara al Drappo: torna la magia della sfida tra i rioni



LORETO – Con l’arrivo della terza decade di agosto torna il Drappo, la storica corsa tra cavalli che anima la città a inizio settembre. I rioni, vero motore trainante della manifestazione, lavorano tutto l’anno ma è proprio in questi giorni che iniziano a spuntare bandiere e addobbi che coloreranno la città fino alla fatidica data di sabato 6 settembre.

Una tradizione lunga e profonda lega Loreto, i suoi rioni e il Drappo: ogni anno, al termine dell’estate, questa passione si risveglia per raggiungere il suo massimo splendore nella sfida tra i nove cavalli che si contenderanno l’ambito drappo affrontando senza timore la salita di Montereale. I cavalli sono pronti, così come gli animi, ma i nomi verranno svelati solo dopo il primo settembre. Non si tratta di strategia ma di tempi tecnici: occorre reperire e verificare tutta la documentazione necessaria per partecipare alla corsa, secondo i dettami imposti dal Ministero, affinché ogni dettaglio sia curato con la massima precisione.

Grande lo sforzo degli uffici comunali, guidati dal sindaco Moreno Pieroni, da sempre convinto sostenitore del Drappo. E come dargli torto: Loreto vestita a festa, con il Montereale che si trasforma in un ippodromo naturale, è uno spettacolo unico nel suo genere. Lo starter e giudice unico della gara sarà Renato Bircolotti, già presente nell’edizione del 2024. Stimato professionista delle piste italiane e mossiere del Palio di Siena per entrambe le carriere del 2025, garantirà ancora una volta la massima serietà e competenza.

Il programma del Drappo 2025 è ricco di appuntamenti: il 2 settembre si terrà la Staffetta dei Rioni, il 4 la Cena dei Rioni in piazza Leopardi, seguita alle 21.30 dagli attesissimi abbinamenti cavalli-rioni. Il gran finale è previsto per sabato 6 settembre con la corsa alle 15 e, in serata, il suggestivo “Ballo del Re”, previsto alle 22, per concludere in bellezza una delle tradizioni più affascinanti del territorio.