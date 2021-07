Loreto-San Pietro: un viaggio che diventa un libro. A Camerano la presentazione del volume di Oriano Mercante

L'appuntamento con il pubblico è per domani, venerdì 30 luglio, alla Cantina Mercante. Ospite l'ex governatore delle Marche Vito D'Ambrosio, autore della prefazione

CAMERANO – Un viaggio personale, un’esperienza che diventa una storia da raccontare. In un libro, una guida. A scriverlo Oriano Mercante, segretario Anaao Assomed Marche. La presentazione del volume, dal titolo “Loreto-San Pietro”, è in programma domani, venerdì 30 luglio, alle ore 19.30, alla Cantina Mercante a Camerano. Inteviene Vito D’Ambrosio, ex governatore delle Marche, che ha curato la prefazione.

A moderare l’incontro il giornalista Fabio Lo Savio.

Loreto-San Pietro: alcune info sul libro

La locandina della presentazione del libro di Oriano Mercante

“Pellegrinaggio tra due basiliche ai tempi del coronavirus e di Google Maps” è il sottotitolo della guida pratica “Loreto-San Pietro”, edizione Italic (prezzo di copertina 20 euro). Il volume ripercorre un’esperienza personale vissuta in solitaria dall’autore che ha curato direttamente le fasi di preparazione del viaggio e affrontato gli imprevisti anche di ordine pratico che l’hanno caratterizzato. La sintesi dell’esperienza, nata dopo aver concluso il percorso di medico in forza al SSN presso l’Inrca di Ancona, è un libro agile, piacevole, con tanti contributi fotografici scattati nel corso del pellegrinaggio dallo stesso autore che testimoniano l’esperienza di un viaggio che è stata anche una sfida con se stesso.

L’evento è gratuito. La prenotazione è però obbligatoria. È possibile inviare una mail a info@orianomercante.it fino ad esaurimento posti.

Occorrerà presentarsi muniti di Green pass.

Seguirà un’apericena per i presenti.