Loreto, previsto anche per il 2023 il bonus per i centri estivi

LORETO – L’estate è alle porte e per molti bambini e ragazzini sarà il momento di iscriversi ai centri estivi organizzati da realtà ed associazioni del territorio, che rappresentano un servizio importante per tutte le famiglie che, con la chiusura delle scuole, hanno necessità di far trascorrere il tempo dei loro figli in contesti sicuri e formativi. Consapevole di questa esigenza, anche per il 2023 il Comune di Loreto ha stanziato la misura economica a sostegno parziale o totale delle rette di frequenza a carico delle famiglie, pubblicandone qualche giorno fa l’avviso nel sito istituzionale dell’ente. «Un contributo che va nella direzione di agevolare lo sforzo economico di tante famiglie lauretane – afferma il sindaco Moreno Pieroni –. La soluzione dei centri estivi è spesso l’unica possibile per tanti nuclei familiari che non sanno a chi affidare i propri figli dopo la chiusura delle scuole e come amministrazione abbiamo voluto dare anche quest’anno un segnale importante di sostegno che arrivi direttamente al nucleo familiare. Siamo probabilmente uno dei pochi comuni che ha scelto questo tipo di modalità».

L’amministrazione non esclude tuttavia di destinare più avanti un contributo anche agli stessi centri. Intanto, destinatari del ‘bonus’ saranno le famiglie con minori tra i 4 e i 14 anni, età che si eleva a 17 anni nel caso in cui il frequentatore del centro sia gravato da una disabilità certificata. Il contributo è riservato ai residenti nella città di Loreto.

Le parole dell’assessore Pighetti

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Servizi sociali Nazzareno Pighetti: «Siamo lieti di poter riproporre anche quest’anno una misura a sostegno delle famiglie che scelgono di mandare i loro figli nei centri estivi ben consapevoli di quanto questi servizi possano agevolare la quotidianità delle famiglie durante il periodo delle vacanze estive, un periodo in cui l’offerta educativa ed esperienziale proposta dalle realtà del territorio diventa cruciale per i ragazzi e per i loro genitori. Investire in questo ‘bonus’ è essenziale ed importante».

Come fare domanda

Per presentare richiesta c’è tempo fino al 15 settembre e la graduatoria per le assegnazioni seguirà criteri di Isee. Il modulo della domanda per l’iscrizione ai Centri estivi è disponibile presso l’Ufficio Messi Comunali, al piano terra dell’edificio municipale in via Asdrubali, o può essere scaricato dal sito internet del Comune di Loreto https://comune.loreto.an.it. Le domande di contributo vanno presentate all’Ufficio Accettazione Protocollo generale del Comune, sempre al piano terra ai messi comunali in via Asdrubali (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18) o trasmesse agli indirizzi di posta elettronica del Comune di Loreto: comuneloreto@comuneloreto.eu, pec comune.loreto@emarche.it.