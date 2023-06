Loreto, presentato il progetto della rotatoria Bellaluce

LORETO – Prende il via l’iter attuativo per la realizzazione della rotatoria Bellaluce a cavallo tra la strada provinciale 24 e via Costabianca, più comunemente detta strada dei Pali. Questa mattina (venerdì 30 giugno) il Comune di Loreto ha presentato, insieme con la Provincia di Ancona, il progetto esecutivo dell’opera, attesa da oltre 15 anni nel territorio. «Come sindaco sono davvero soddisfatto di poter annunciare oggi la fine dell’iter burocratico che ci consentirà di realizzare un intervento che non viene solo a beneficio della cittadinanza lauretana, bensì di un’ampia area che coinvolge anche i comuni di Recanati e Porto Recanati che sono collegati da questa strada – ha detto il sindaco Moreno Pieroni –. Si tratta di uno snodo fondamentale, di cui oggi possiamo finalmente presentare un progetto esecutivo in linea con le esigenze del territorio e delle varie problematiche relative a questo tratto di strada purtroppo tristemente nota per i numerosi e spesso gravi incidenti e, allo stesso tempo, di avere l’adeguata copertura finanziaria». Obiettivo dell’amministrazione è poter avere la rotatoria pronta tra un anno.

L’opera

La rotatoria avrà un diametro di 41 metri e per realizzarla, vista la collocazione dell’attuale incrocio sulla sommità di una ripida collina, verrà effettuata un’importante deviazione verso Recanati della salita di via Costabianca, così da mitigare la pendenza. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 525mila euro, in parte a carico dell’amministrazione comunale lauretana per 160mila euro, in parte finanziati dalla Provincia di Ancona, che ha stanziato 365mila euro. Presente anche il presidente, Daniele Carnevali: «Assieme ai lavori di somma urgenza per l’emergenza alluvione, continua l’attenzione della Provincia per il territorio, anche con opere che possano incidere sulla qualità della vita delle persone, come ad esempio l’asfaltatura di numerose strade: la nuova rotatoria Bellaluce andrà a mitigare il rischio di incidenti causati dalla forte velocità che caratterizza quel tratto ed inoltre consentirà un migliore deflusso dei mezzi, anche pesanti, che vi transitano». Alta velocità e traffico intenso, anche di mezzi pesanti diretti verso l’autostrada, sono le problematiche che da sempre interessano questo tratto stradale, causa di forti preoccupazioni per la popolazione locale. Una delegazione del quartiere Costabianca ha partecipato alla conferenza di presentazione della rotatoria, che va a risolvere un problema annoso e molto sentito dalla comunità. La stessa elaborazione del progetto esecutivo, da parte dell’ufficio tecnico Comune di Loreto, è stata laboriosa, dovendo tenere conto di una situazione di partenza complicata dal punto di vista orografico e geologico, con numerose interferenze di campi coltivati e di vegetazione. Ciò ha comportato diversi adeguamenti del progetto, in collaborazione con i tecnici della Provincia, che hanno necessariamente allungato i tempi. «Oggi si chiude tutta la parte burocratica che, grazie ad un costante dialogo tra gli uffici tecnici comunali e quelli provinciali, ci consente di avere tutto pronto per partire con gli affidamenti e, quindi, per iniziare i lavori – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Tanfani –. I prossimi step saranno la ratifica nel primo consiglio comunale utile della variante, dopodiché si passerà alle procedure per gli affidamenti, con l’obiettivo di iniziare i lavori nella primavera del 2024».