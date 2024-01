Loreto, presentato il bilancio: tasse invariate e tanti investimenti

LORETO – Nessun aumento di Imu e Irpef anche per il 2024. Con l’approvazione del bilancio previsionale, l’Amministrazione Comunale di Loreto conferma che quella di mantenere bloccate le tasse comunali non è mai stata un’operazione spot ma è da sempre una cifra distintiva della propria gestione, che per la quarta volta consecutiva sceglie di non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, sia pure in un periodo che continua a non essere semplice. «Abbiamo tenuto la barra ferma – commenta il sindaco di Loreto Moreno Pieroni a margine della conferenza stampa di presentazione del documento di esercizio oggi, 19 gennaio, approvato nella seduta consiliare dell’11 gennaio scorso -. Anche per quest’anno abbiamo valutato il tutto con un occhio alla delicata situazione nazionale, puntando quindi a non appesantire gli impegni economici dei lauretani. Allo stesso modo, abbiamo mantenuto la stessa attenzione di sempre ai capitoli destinati ai servizi sociali. È stato un documento frutto di grande sforzo ed impegno, è un bilancio che fa i conti con le difficoltà del momento, ma che è rispettoso delle esigenze di tutti. Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese lauretane, con l’obiettivo più ampio di dare in questi anni di consiliatura un respiro più forte alla città di Loreto».

Gli investimenti

Capitolo a parte quello degli investimenti, che muovono su un piano parallelo rispetto al bilancio ordinario. «Utilizzeremo tutte le risorse possibili derivanti dalla vendita di frustoli e dagli oneri di urbanizzazione per continuare gli importanti percorsi che abbiamo intrapreso nel 2023 sul fronte dell’edilizia scolastica, che continuerà sulle scuole “Verdi-Gigli” e della viabilità, anche attraverso l’utilizzo di fondi sovracomunali già intercettati – continua il sindaco -. Il 2024 sarà un anno cruciale per le scuole Marconi, i cui lavori sono stati finalmente avviati lo scorso ottobre e, soprattutto, per la rotatoria di via Bellaluce, finanziata per 150mila euro dal Comune e per 323mila euro dalla Provincia di Ancona, i cui lavori dovrebbero iniziare in estate».

Il Giubileo

Poi c’è la voce Giubileo. «La Regione Marche ha stanziato, su nostra richiesta e dietro nostro progetto, un milione e 200mila euro per i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza della Madonna e di alcune zone del centro storico – spiega ancora Pieroni – è fondamentale che la nostra città si presenti al meglio a questo appuntamento che sarà cruciale non solo per Loreto, ma per tutte le Marche». Sul tema investimenti interviene anche l’assessore al Bilancio, Giovanni Tanfani, il quale ha sottolineato come l’Amministrazione sia stata sempre molto attiva su questo fronte: «Vorrei evidenziare che dal momento del nostro insediamento, nell’ottobre 2020, ad oggi, il Comune può vantare al suo attivo progetti per sei milioni e 400mila euro di investimenti, tramite finanziamenti, in parte attivati dalla precedente amministrazione, sia tramite la destinazione di avanzi di esercizio. È perciò una amministrazione molto attiva ed attenta sul fronte degli investimenti, nonostante sia stata anche molto impegnata a risolvere moltissime complessità ereditate dal passato, come ad esempio la messa a norma di alcuni edifici comunali». Sempre Tanfani ha ribadito la grande attenzione riservata al sociale nel bilancio previsionale 2024, avendo acconsentito a pressoché tutte le richieste pervenute da questo settore. Infine, il 2024 sarà anche un anno importante di assunzioni, in quanto l’Amministrazione ha predisposto le procedure per l’inserimento di nove nuovi dipendenti nella struttura comunale, al fine di colmare il fabbisogno di alcuni uffici e rendere più efficiente il servizio ai cittadini.

Il corso scolastico

Felice “regalo” di compleanno per la scuola media “Lorenzo Lotto” che, festeggiati appena lo scorso 20 dicembre i suoi primi 80 anni (15 gennaio) ha ricevuto la bella notizia di essere una delle dieci scuole secondarie di primo grado marchigiane autorizzate ad attivare, per il prossimo anno scolastico 2024-2025, una classe ad indirizzo musicale. L’istituto comprensivo “Solari” di cui fa parte, infatti, è tra quelli a cui l’Ufficio Scolastico regionale ha accordato di poter integrare un percorso musicale nel suo programma formativo. Un riconoscimento frutto di un grande lavoro di squadra tra Amministrazione Comunale e la dirigenza scolastica, come sottolineano con soddisfazione il sindaco e il consigliere delegato all’Istruzione Maria Teresa Schiavoni: «Con l’attivazione del percorso musicale presso l’Istituto Solari – commenta il sindaco – è stata data una risposta importante alla collettività, permettendo di ampliare ulteriormente l’offerta formativa della scuola lauretana, già di per sé molto completa ed attenta all’attuazione dei programmi di studio. Siamo davvero lieti di poter dare ai nostri piccoli studenti anche questa opportunità che viene a cadere felicemente e significativamente proprio all’indomani delle celebrazioni per gli 80 anni della scuola». La scuola media lauretana, infatti, proprio lo scorso 20 dicembre aveva festeggiato questa importante ricorrenza. Un luogo in cui si sono formate intere generazioni di Loreto. «Un ringraziamento speciale va all’indirizzo di tutto l’istituto comprensivo Solari – aggiunge il consigliere delegato Schiavoni – per il grandissimo lavoro fatto per raggiungere questo risultato. In particolare vanno ringraziati la professoressa Donatella D’Amico, che ha davvero creduto in questa possibilità, la dirigente scolastica Luigia Romagnoli, tutto il consiglio d’istituto e il Consiglio dei docenti. La nuova classe musicale è una bellissima ciliegina sulla torta che arriva a chiudere un anno davvero speciale per la Lotto». In tutte le Marche sono stati autorizzati ad attivare classi musicali 10 Istituti, che vanno a sommarsi ai 38 già esistenti. Per la provincia di Ancona, oltre al “Solari” di Loreto, ha avuto l’ok anche quello di Ostra.