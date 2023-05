Loreto piange la morte dell’artigiano Piero Clementi

LORETO – È morto Piero Clementi, artigiano di Loreto da sempre nel comparto degli articoli religiosi. Il loretano se n’è andato a 84 anni oggi (22 maggio).

In molti lo ricordano in città, anche l’associazione di categoria di cui faceva parte. «Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino piange la scomparsa di Piero Clementi, storico artigiano di Loreto e per molti anni dirigente di Confartigianato – scrivono -. Con la sua impresa di produzione di articoli sacri ha tenuto viva l’arte dei Coronari, facendola conoscere e apprezzare. Da artigiano ha contribuito allo sviluppo dell’Associazione nella zona di Loreto, diventando fiduciario e dirigente e poi, una volta in pensione, è diventato dirigente Anap e un punto di riferimento per colleghi e associati. La Confartigianato, con il presidente Graziano Sabbatini e il segretario, Marco Pierpaoli, si stringe attorno alla famiglia del compianto Piero esprimendo le più sentite condoglianze».

Le condoglianze anche dalla Fondazione Opere laiche lauretane e casa Hermes. I funerali si celebrano domani, 23 maggio, alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore.