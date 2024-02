Loreto, Pamela Giacomini al trucco dei vip di Sanremo

LORETO – Trucca i vip che partecipano al festival della canzone italiana a Sanremo Pamela Giacomini, titolare del centro estetico “Le sfumature di Pamy” a Loreto, in viale Europa. Giacomini è approdata a Sanremo 2024, grazie alla stretta collaborazione con l’azienda Biotechno srl nota per il brand Epilux, azienda specializzata in estetica avanzata e nella produzione e commercializzazione di tecnologie, ed ha avuto l’occasione di cimentarsi nella cura dell’immagine di numerosi artisti che hanno partecipato alla 74esima edizione dell’attesissima kermesse. «E’ la mia prima partecipazione al festival ed è un sogno che inseguivo da un po’ di tempo. È molto bello ed entusiasmante lavorare in questi hotel dove ci sono vip con altri team italiani. L’atmosfera che gira attorno al festival è fantastica e utile sia a livello professionale che umano per avere anche tanti altri contatti», dice Pamela, che ha aperto il suo centro estetico a Loreto nel 2017. Oggi la sua attività fornisce servizi di estetica avanzata e la sua professionalità si avvantaggia dell’utilizzo di macchinari innovativi nella cura del proprio aspetto.