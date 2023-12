“Loreto splende”, al via il Natale ai piedi della basilica della Santa Casa

Il giorno dell'Immacolata, come di consueto, si accenderà il tradizionale albero di Natale dono della città di Andalo, alto 14 metri e posizionato in Piazza della Madonna, dove campeggerà anche un presepe tra i più grandi della regione Marche

LORETO – “Loreto splende” anche per questo Natale 2023. E’ stato presentato ieri mattina (30 novembre) il calendario delle iniziative organizzate dalla città mariana per il periodo delle festività natalizie, un mese intero di eventi a partire da sabato 2 dicembre fino all’Epifania, passando per l’appuntamento immancabile delle Festività patronali della Venuta e dell’Immacolata, giorno in cui si accenderà, come di consueto, il tradizionale albero di Natale dono della città di Andalo, alto 14 metri e posizionato in Piazza della Madonna, dove campeggerà anche un presepe tra i più grandi della regione Marche.

Gli interventi

«Loreto quest’anno si presenterà ai lauretani e alle migliaia di turisti e pellegrini che la raggiungeranno in una veste sicuramente più arricchita – ha commentato il sindaco Moreno Pieroni – intanto perché ci sarà un addobbo molto creativo e poi perché abbiamo voluto indirizzare le iniziative in particolare alle famiglie e ai bambini, con una serie di spettacoli ed eventi dedicati a loro che toccheranno tutto il centro storico e appuntamenti ormai tradizionali come il Concerto di Natale del 28 dicembre. Il messaggio che vogliamo dare è che deve essere un Natale per tutti, in grado di coinvolgere anche i soggetti più fragili».

Piazza della Madonna, Piazza Leopardi e centro storico saranno i punti chiave del calendario natalizio messo a punto dall’assessorato alla Cultura di Francesca Carli: «Anche quest’anno abbiamo puntato ad un programma che potesse promuovere la cultura e la bellezza di Loreto negli stessi spazi che la città può offrire – ha sottolineato l’assessore –. E’ quindi un calendario di eventi diffusi, che hanno visto il coinvolgimento delle associazioni lauretane, del mondo del volontariato e una forte collaborazione con le associazioni di categoria. Abbiamo pensato molto ai bimbi, per trasmettere loro tutta la magia del Natale con l’arrivo di Babbo Natale, il Villaggio di Natale e, il 5 e 6 gennaio, il mercatino dei ragazzi e la Festa della Befana, oltre che ad appuntamenti di grande prestigio come il Gran Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica Giacomo Puccini per celebrare il doppio centenario della nascita di Maria Callas e dell’Aeronautica».

Il programma degli eventi natalizi è stato realizzato anche con il contributo dell’assessore alle Politiche per la Famiglia, Daniela Romanini, e del consigliere delegato ai rapporti con i quartieri, Elisabetta Guazzaroni, entrambe presenti alla conferenza stampa, a dimostrazione della sinergia e della partecipazione della città nel suo complesso alle iniziative di questo particolarissimo momento dell’anno. Importante come sempre il supporto della Pro Loco Felix Civitas Lauretana e dei Comitati di quartiere, oltre a quello degli sponsor Fondazione Opere Laiche lauretane, Fondazione Carilo e Loreto Multiservizi.