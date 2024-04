Loreto, addio all’artista Edgardo Mugnoz

Era noto per il suo impegno nel campo artistico come scultore, pittore, modellista e musicista

LORETO – Loreto è in lutto per la scomparsa di Edgardo Mugnoz, noto per il suo impegno nel campo artistico come scultore, pittore, modellista e musicista. Aveva compiuto 94 anni nel novembre scorso ma fino all’ultimo non ha mancato di esprimere la sua creatività con progetti.

Tra le tante cose fatte, dopo aver conosciuto il maestro Bio Boccosi, musicista ed editore, ed il “poeta della fisarmonica” Gervasio Marcosignori, aderisce al Centro didattico musicale italiano ed apre una Scuola di Musica con una sezione di fisarmonica. Negli anni a seguire ha avviato anche corsi di organo elettronico, tastiera, pianoforte e organetto, seguiti da decine di allievi. La fisarmonica rimane comunque lo strumento principale. Tra le ultime importanti creazioni “Lo scrigno del Sì”, esposta anche in Vaticano, e “Il Giudizio universale”.

Lascia la moglie Maria, quattro figli, quattro nipoti e due sorelle, una famiglia molto numerosa, unita e benvoluta. I funerali si celebrano domani (venerdì 5 aprile) alle 10.30 nella chiesa di San Flaviano della sua Villa Musone dove ci sono diverse sue opere.