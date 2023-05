Loreto, l’istituto Alberghiero in Cina

LORETO – L’alberghiero “Einstein Nebbia” di Loreto è sulla via della seta. La fine di aprile ha visto la partecipazione dell’istituto al Festival internazionale di Taicang, a poca distanza da Shanghai e famosa per il suo essere considerata “la città più felice della Cina” grazie alla ricchezza di risorse naturali, commercio e industria della zona. La delegazione italiana composta da Seudi Burini 5CB, Leila Assouli 4IP, Giovanna Leone 4EB e Lorenzo Brunelli 4EB, accompagnati e guidati dai loro docenti, ha tenuto lezioni di sala bar, cucina e pasticceria per i compagni della scuola alberghiera di Taicang e, a sua volta, ha appreso interessanti aspetti delle omologhe discipline cinesi. Lo scambio tra scuole si è poi allargato con la partecipazione al festival nello stand Italia, dove sono state fornite circa duemila e 500 degustazioni e dove diversi imprenditori locali sono rimasti impressionati dall’alto livello di competenza e dalla professionalità delle studentesse e studenti.

«Molti i contatti con l’amministrazione locale che ci ha spiegato le politiche di sviluppo e le grandi opportunità di collaborazione futura in ambito pubblico (la città di Taicang vuole continuare ad organizzare eventi turistici ogni anno), con la vocational school (l’Istituto alberghiero della città) ed anche in ambito privato (diversi imprenditori locali dopo aver visto le abilità dei nostri studenti sono disponibili ad essere partner di future attività in Cina) – spiegano dalla scuola -. Si apre così un magnifico scenario fatto di opportunità di crescita, scambio culturale e di competenze che andranno ad arricchire la già ricca offerta formativa dell’Einstein Nebbia».