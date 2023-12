Loreto, l’assessore Saltamartini annuncia l’arrivo del nuovo ecografo

LORETO – Una buona notizia è appena arrivata dalla Regione per l’ospedale Santa Casa di Loreto. «Inaugureremo il 18 gennaio a Loreto un nuovo ecografo che è top gamma nell’ambito delle indagini ostetrico-ginecologiche, è la prima macchina di questo tipo installata in una struttura del Sistema sanitario nazionale». Ad annunciarlo è il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. «Si trova nel Centro unico regionale di Diagnosi prenatale di secondo livello. Si tratta di una tecnologia esclusiva che fornisce immagini di qualità eccezionale con maggiore capacità di penetrazione». L’innovativo sistema permette di ottenere immagini di altissimo livello diagnostico, la funzionalità ultra hd consente di visualizzare con estrema precisione l’endocardio e le strutture encefaliche del feto e di studiare in maniera accurata gestanti con problemi di obesità. Tra le applicazioni principali c’è lo studio del cuore fetale. Il centro di Loreto ha assistito mille e 700 pazienti nell’ultimo anno, di cui circa 350 da fuori regione, tanto che l’eccellenza della struttura nella diagnosi delle malformazioni fetali è ormai riconosciuta in Italia.