Loreto, ladri acrobati tentano il furto e riescono a scappare

LORETO – Hanno tentato il furto in un’abitazione a Villa Costantina di Loreto i ladri ieri sera (6 dicembre). Non ce l’hanno fatta però a mettere a segno il furto perché il proprietario stesso e alcuni vicini di casa li hanno visti arrampicare per le grondaie. Ladri acrobati che stavano per introdursi all’interno di quell’abitazione. Prima che fosse troppo tardi però il colpo è stato sventato.

Gli stessi proprietari poi hanno chiamato i carabinieri che nel giro di pochissimo sono arrivati sul posto. I ladri però erano già fuggiti a piedi per le campagne circostanti al confine con Porto Recanati. Non ci sarebbero stati furti in zona quella stessa sera, almeno non denunciati ai militari della stazione locale. Gli avvistati erano in due, vestiti di nero, con la cuffia, non riconoscibili. Si sono mossi nel buio della prima serata.

I controlli delle forze dell’ordine saranno serrati per tutto il fine settimana dedicato alle celebrazioni dell’Immacolata, per cui la città mariana si è organizzata con diversi eventi civili e religiosi.