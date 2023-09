LORETO – È stata una giornata importante per Loreto che è cominciata con una cerimonia pubblica per la riapertura della scuola “Collodi” dopo i lavori di adeguamento sismico durati diversi mesi.

«Sono davvero lieto di aver potuto riconsegnare a tutti i bambini, alle insegnanti e al personale scolastico e, più in generale, alla città di Loreto, un edificio più sicuro e rinnovato, dove poter vivere in serenità gli anni della scuola – ha detto il sindaco Moreno Pieroni al taglio del nastro -. Un grazie particolare va al consigliere delegato Maria Teresa Schiavoni, con la dirigente Luigia Romagnoli e tutti gli operatori scolastici, all’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Tanfani e agli uffici comunali competenti per l’egregio lavoro svolto. E non possiamo dimenticare la precedente amministrazione, che ha partecipato al bando Pnrr per ottenere i fondi. I lavori alla Collodi sono di un tassello importante nel percorso di sicurezza scolastica che la nostra Amministrazione ha intrapreso da tempo e che progressivamente toccherà tutte le scuole di Loreto. Un pensiero di riconoscenza va anche agli insegnanti, alle famiglie e ai piccoli studenti, che negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare alcuni inevitabili disagi per frequentare le lezioni. Buon anno scolastico a tutti».