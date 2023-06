Loreto, in migliaia arrivati in pellegrinaggio da Macerata

LORETO – In migliaia sono arrivati a Loreto per il pellegrinaggio partito da Macerata stamane (11 giugno). Il comitato organizzatore ha invitato ufficialmente Volodimir Zelensky e Vladimir Putin a partecipare all’edizione 2024 della manifestazione. L’ha annunciato il presidente del Comitato organizzatore Ermanno Calzolaio stamattina proprio a Loreto, all’arrivo dopo la marcia notturna tra canti e preghiere, giunta alla 45esima edizione.



Come città dell’accoglienza, la città mariana ha dato con gioia il benvenuto ai pellegrini che per tutta la notte hanno marciato partite dallo stadio maceratese. Le persone, all’incirca diecimila le presenze allo stadio, si sono sistemate sul prato, sugli spalti e si sono alzate al passaggio della fiaccola benedetta mercoledì scorso da Papa Francesco che quest’anno, per i motivi di salute, non ha potuto salutare i presenti con la tradizionale telefonata.



Una volta arrivati in piazza della Madonna a Loreto, i primi all’alba di oggi, hanno reso omaggio alla Madonna e lasciato le intenzioni di preghiera. Ad accoglierli le massime autorità civili e religiose cittadine, tra cui l’arcivescovo monsignor Fabio Dal Cin e il sindsaco Moreno Pieroni. L’evento è stato connotato da una domanda di Gesù risorto alla Maddalena “Chi cerchi?”, richiamando l’importanza della presenza, durante il cammino notturno, di testimoni che vivono questa dimensione.