Loreto, un evento la consacra capitale europea delle città santuario

LORETO – I sette sindaci delle principali città santuario d’Europa seduti allo stesso tavolo per discutere in amicizia progetti futuri di collaborazione per rilanciare il turismo devozionale su scala internazionale. È accaduto a Loreto dove si è celebrata l’Assemblea annuale di “Shrines of Europe”, Associazione formata dai sette comuni sede dei maggiori santuari mariani del continente: Fatima (P), Lourdes (F), Altotting (D), Czestochowa (PL), Einsiedeln (A) e Mariazell (CH), queste le delegazioni che si sono date appuntamento all’ombra del Santuario della Santa Casa di Loreto per una tre giorni di scambio all’insegna della musica, della cultura e delle comuni radici cristiane. Un evento internazionale, che ha confermato il ruolo centrale della città mariana nel panorama della spiritualità europea, come ha sottolineato nel suo discorso di apertura dei lavori il sindaco Moreno Pieroni, evidenziando forza l’importanza di questo incontro, in totale controtendenza rispetto alla tesissima situazione internazionale: «Loreto oggi non è solo una città che ospita, è una città che abbraccia. In un tempo di crisi e frammentazione, noi costruiamo ponti tra le comunità, le culture e le persone».

Il 30esimo anniversario

Il network “Shrines of Europe”, che nel 2026 toccherà il suo trentesimo anniversario dalla fondazione, prevede che ogni anno l’Assemblea generale si svolga in una delle città coinvolte. Da mesi gli Assessorati competenti, cioè l’assessore alla Cultura Francesca Carli e l’assessore ai Gemellaggi Daniela Romanini, hanno lavorato per l’organizzazione di questo evento nel quale si sono alternati momenti di confronto su progetti comuni ed iniziative all’insegna della musica e delle tradizioni come il Festival Culturale, nel quale si sono alternati sul palcoscenico di piazza Papa Giovanni XXIII artisti e musicisti di ciascuna delegazione. Molti i progetti di cooperazione presentati in seno all’Assemblea, come il Grand Tour Project, un itinerario spirituale, culturale e sostenibile che collegherà le sette città santuario offrendo ai giovani europei l’opportunità di vivere un viaggio autentico attraverso la fede, la scoperta e la consapevolezza ambientale. Ampio spazio è stato quindi dedicato anche alla necessità di registrare ufficialmente il marchio Shrines of Europe, per rafforzare l’identità e la riconoscibilità della rete. A testimoniare il dinamismo del network anche numerose iniziative culturali e sociali, come il torneo internazionale “Youngs for Peace” che si svolgerà a fine luglio a Ourém-Fátima, i percorsi formativi avviati nelle scuole di Częstochowa, e il progetto editoriale di una graphic novel per raccontare le città santuario in modo innovativo e accessibile alle giovani generazioni. Loreto, ancora una volta, si conferma crocevia di dialogo, accoglienza e spiritualità. Un faro acceso sull’Europa delle radici, ma anche su quella del futuro.