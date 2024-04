Loreto, il Comitato di Villa Costantina-Montorso chiede più sicurezza

LORETO – Il comitato di quartiere di Villa Costantina-Montorso a Loreto si è da poco fatto sentire durante il Consiglio di quartiere. Diversi sono gli episodi che si sono verificati e che non vanno giù ai residenti. «C’è la necessità di installare telecamere di videosorveglianza a maggior controllo delle forze dell’ordine in piazza Padre Pio, spesso soggetta a episodi di vandalismo», hanno detto in coro rivolgendosi all’amministrazione comunale. Stessi problemi relativi alla sicurezza, vandalismi e schiamazzi notturni si verificano spesso anche al parco in via suor Giuseppe Maria. I residenti hanno poi espresso la necessità di controllo de parte dei vigili urbani in via Czestochowa per contrastare il parcheggio selvaggio davanti alla farmacia. Il sindaco Moreno Pieroni ha preso atto di quanto emerso e si impegnerà nel cercare di risolvere le situazioni di maggior criticità confrontandosi con il comandante dei carabinieri e i vigili urbani per attenzionare le aree più a rischio.

Spostandosi in centro si registra un altro problema segnalato dal gruppo consiliare Prima Loreto: «Dal mese dicembre la lista Prima Loreto ha presentato accesso agli atti per tre volte per chiedere copia dei contratti di manutenzione ordinaria degli ascensori di via Sisto V e di via Marconi. Se anche quest’ultimo non riceverà risposta ci rivolgeremo alle autorità competenti. Da Pasquetta l’ascensore inclinato non funziona più».