Loreto, in centinaia al tradizionale motoraduno in piazza della Madonna

LORETO – In centinaia di sono dati appuntamento ieri mattina (7 gennaio) nella centralissima piazza della Madonna a Loreto per il tradizionale motoraduno di inizio anno. Il rombo di decine di motociclette arrivate da tutta Italia ha svegliato la piazza di fronte alla basilica della Santa Casa per la benedizione. In moto con i loro papà anche tanti ragazzini per un momento di preghiera e per salutare il nuovo anno. A benedirli l’arcivescovo delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin dopo la celebrazione eucaristica. Sul sagrato con le autorità religiose anche quelle cittadine di fronte alla distesa di moto e motociclisti in piazza. A mezzogiorno in punto il momento solenne delle benedizione dopo la messa della domenica appunto. Immancabile e attesissima, la motobenedizione è da sempre aperta a tutti i tipi di moto moderne e storiche.

Presente il vicesindaco Nazzareno Pighetti che ha detto: «La nostra piazza della Madonna ha accolto centinaia di motociclisti per l’annuale motoraduno, che avviene proprio la prima domenica di gennaio. È stato un tripudio di modelli, di colori e passione per le due ruote. Ho ammirato i motocicli parcheggiati, in attesa della consueta benedizione, facendo un tour ideale veramente affascinante nella storia delle due ruote. Osservando, poi, i centauri, nella mia memoria sono riaffiorate le scene di “Easy Rider” e le parole di un anonimo che disse: “A piedi cammino. In macchina viaggio. In moto sogno”».