Loreto, aumentate le prestazioni dell’attività infermieristica e ambulatoriale all’ospedale Santa Casa

LORETO – Con più di cinquemila prestazioni erogate nell’arco dell’ultimo anno di cui almeno mille e 100 pazienti trattati con terapia endovenosa e 2.000 prestazioni di medicazione, l’attività infermieristica ambulatoriale dell’ospedale Santa Casa di Loreto in risposta alle esigenze dei pazienti dimessi dai reparti ospedalieri si connota per la qualità del servizio offerto. Loreto si conferma, in meglio, come una struttura in grado di fornire risposte a tutti i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali, soprattutto, come confermano i dati, dai reparti di oncologia e chirurgia.

Le parole di Storti e Saltamartini

«Le attività infermieristiche sono in grado di prendersi cura di tutte le esigenze assistenziali del paziente, non solo di quelle legate alla specifica patologia, e questo sia a vantaggio del proprio territorio naturale di riferimento che per quelli limitrofi – afferma il commissario straordinario Ast di Ancona, la dottoressa Nadia Storti -. I pazienti, infatti, vengono accolti anche da Recanati e Porto Recanati. E questo con grande apprezzamento dei cittadini stessi che la considerano una struttura importante ed imprescindibile. L’ospedale di comunità di Loreto si avvia a diventare il riferimento necessario per le esigenze sanitarie e assistenziali dei pazienti, realizzando l’obiettivo di una sanità di alto livello e di prossimità territoriale. La struttura riesce anche a fornire risposte immediate per quelle che vengono considerate dimissioni precoci». «Le dimissioni dai reparti ospedalieri sono un momento delicato per i pazienti e le famiglie che li assistono – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – e avere risposte immediate ed efficaci facendosi carico dei bisogni concreti dei nostri cittadini è importante. Loreto realizza al meglio questo obiettivo».