Loreto, fontana di Piazza dei Galli riempita di schiuma: caccia ai vandali

LORETO – Atto vandalico stanotte (21 maggio) a Loreto. A denunciarlo il sindaco Moreno Pieroni: «Questa notte qualcuno ha pensato bene di fare questo ‘regalo’ alla nostra città, riempiendo di schiuma la fontana di Piazza dei Galli, monumento che, oltre alla sua importanza artistica, è anche il biglietto da visita di Loreto per chi entra da Porta Romana. La fontana è stata prontamente ripulita e sono in corso le indagini da parte della nostra polizia locale, guidata dal Comandante Giovanni Papa, per individuare in responsabili di questo atto, per il quale faccio fatica a trovare una definizione se non quella di un gesto ignobile e vigliacco contro un patrimonio che è di tutti. Il Comune è coperto da una fitta rete di telecamere di sorveglianza, perciò confidiamo di riuscire ad identificarli. Oltre alla naturale indignazione di fronte a questi atti incivili, come sindaco di questa città esprimo anche un forte sentimento di delusione e di tristezza nel constatare che certi ragazzi non sappiano rispettare i luoghi in cui vivono e che per divertirsi sentano il bisogno di fare scempio di ciò che hanno attorno. Chiedo agli autori di questo gesto di assumersi le proprie responsabilità, augurandomi che abbiano una coscienza e che questo resti un fatto isolato».