Loreto, arrestati con 52 grammi di eroina

LORETO – Sono stati trovati con 52 grammi di eroina. Li aveva indosso lei, la donna, che viaggiava con un giovane. I due sono stati sorpresi vicino al casello dell’A14 di Loreto-Porto Recanati. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile a trarre in arresto in flagranza di reato lei, 40enne anconetana, e un 35enne algerino. L’accusa è spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati controllati in territorio di Loreto mentre si trovavano all’interno della loro macchina dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile in turno. Sono stati perquisiti sia addosso che all’interno del veicolo. Il quantitativo di stupefacente sequestrato sarà inviato al Laboratorio Analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Ancona per le analisi di rito. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari ed responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità giudiziaria. Non si conosce ancora a chi sarebbe stata destinata tutta quella sostanza stupefacente, probabilmente alla piazza della bassa Valmusone e della Riviera del Conero.