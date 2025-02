Loreto, approvato il bilancio nell’anno giubilare

LORETO – Attenzione al sociale, rete viaria e tutela delle famiglie e delle imprese sulle quali, per il quinto anno consecutivo, non andranno a gravare aumenti delle tasse comunali Imu e Irpef. Queste le linee guida del bilancio previsionale 2025 approvato la scorsa settimana dall’Amministrazione comunale di Loreto e presentato questa mattina (giovedì 20 febbraio) in conferenza stampa dal sindaco Moreno Pieroni insieme con l’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Giovanni Tanfani e al vicesindaco e assessore ai servizi sociali Nazzareno Pighetti. Proprio le infrastrutture e i servizi sociali sono le voci che pesano di più nei capitoli di spesa ed investimento del previsionale, votato a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale, che il primo cittadino definisce un bilancio sano. Dunque invariate l’Imu seconda casa e l’Irpef, così come restano garantiti i servizi essenziali alle famiglie e alle situazioni di fragilità, mentre vengono previsti interventi impattanti sul fronte delle infrastrutture in questo anno giubilare in cui vedranno la luce la riapertura della scuola elementare “Marconi” e l’avvio dei lavori per la rotatoria Bellaluce: opere attese dalla cittadinanza rispettivamente da 8 e 15 anni.

Le parole del sindaco

«Si tratta di un bel segnale, cui farà seguito un’intensa programmazione dei lavori di rifacimento delle strade – commenta il sindaco, che ha sottolineato quindi l’impegno forte sul sistema della cultura, in vista di un anno in cui si prevede un forte afflusso turistico per via del Giubileo -. Ci aspettiamo moltissimi turisti della spiritualità, che definisco in questo modo perché chi arriva non è un semplice pellegrino, ma un viaggiatore che chiede un percorso di accoglienza turistica, per questo avremo proposte culturali in grado di dare risposte alle esigenze sia dei cittadini che dei visitatori». In tema di turismo, la tassa di soggiorno è l’unica a subire un aumento di 0,20 centesimi limitatamente alle strutture a 4 stelle.

Gli assessori

«Siamo riusciti a mantenere il punto fermo del non aumento delle tasse – ha detto l’assessore Tanfani – un obiettivo perseguito con tenacia e costante negli anni, nonostante le molte, innegabili difficoltà. Questo 2025 è un anno estremamente impegnativo negli investimenti per i lavori pubblici: oltre alle già citate opere importanti come la rotatoria Bellaluce e la riconsegna delle scuole “Marconi”, abbiamo un importante finanziamento di 1,2 milioni di euro ottenuto dalla Regione Marche che utilizzeremo per il rifacimento di strade e piazze di Loreto e prevediamo a livello di bilancio 200mila euro e la sottoscrizione di nuovi mutui per investire sulle strade di Loreto e 100mila euro che cercheremo di ottenere tramite il credito sportivo per intervenire sul palazzetto dello sport».

Attenzione anche all’ambiente con l’arrivo delle due casette dell’acqua nei quartieri di Costabianca e Viale Marche, gli ultimi che mancavano all’appello per completare il percorso all’insegna del minore utilizzo della plastica e di agevolazione per le famiglie.