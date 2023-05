Loreto, al via la campagna massiva di sostituzione dei contatori

LORETO – Saranno oltre seimila e 500 i contatori di nuova generazione che saranno installati nelle prossime settimane a Loreto, in sostituzione delle attuali apparecchiature. L’operazione, a costo zero per l’Amministrazione comunale, inizierà lunedì 15 maggio ed è stata presentata questa mattina (9 maggio) nel corso di una conferenza congiunta con i responsabili territoriali di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, che si occuperà delle attività di posa e attivazione dei nuovi contatori elettronici 2.0 denominati Open Meter. «Si tratta di un’iniziativa di grande portata, che permetterà alle abitazioni di Loreto di avere strumenti di elevata tecnologia ed innovazione – ha commentato il sindaco Moreno Pieroni –. In particolare, la possibilità che questi contatori offrono di poter monitorare in ogni istante la potenza assorbita è importante per avere consapevolezza dei propri consumi. Così i cittadini potranno agire di conseguenza per il maggiore risparmio, sia economico che energetico. Ci stiamo muovendo in direzione di un territorio sempre più “smart”». «Considero questo intervento altamente migliorativo – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente e al Patrimonio Fabiola Principi – è un passo importante che ottimizza il servizio, dà informazioni in tempo reale al cittadino privato sui propri consumi e, anche questo è un aspetto significativo, alcuni di questi contatori sono realizzati in plastica riciclata». Non solo: i nuovi contatori consentiranno anche di abilitare servizi innovativi di domotica. Presenti Andrea Gianfagna, Responsabile E-Distribuzione Open Meter Area Adriatica, e Paolo Alesi, responsabile E-Distribuzione Unità territoriale Ancona, che hanno illustrato nel dettaglio gli interventi per le attività di posa e di attivazione dei nuovi contatori. «La data dei singoli interventi sarà comunicata tramite avvisi esposti cinque giorni prima all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione – ha detto Gianfagna -. L’intervento sarà completamente gratuito e i cittadini non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione, né ci saranno modifiche al contratto di fornitura. La fine delle operazioni è prevista per la fine di settembre». «Con la città di Loreto si termina la vasta operazione di sostituzione che E-Distribuzione ha condotto in tutta la provincia di Ancona, dove complessivamente sono stati già installati 247mila contatori di questo tipo», ha concluso Alesi.

Come avverrà la sostituzione

Tutte le attività di sostituzione avverranno nella massima sicurezza per i cittadini: oltre al tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, i cittadini avranno infatti a disposizione un ulteriore strumento per la verifica dell’identità dell’addetto alla sostituzione, a cui è possibile chiedere di generare un codice pin che, chiamando il numero verde 803500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su app o sul sito web E-Distribuzione, consente di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.