Loreto, accesa la Lampada per la pace in occasione della Natività di Maria

LORETO – Dal pulpito della basilica della Santa Casa di Loreto stamattina (8 settembre) è stato letto il messaggio di saluto con benedizione di papa Leone XIV, riportato dalle parole su carta del cardinale di Stato Pietro Parolin, in occasione della celebrazione per la natività della Madonna. Celebrazione eucaristica officiata dal delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin dal sapore ancor più solenne per l’accensione, al termine, della Lampada della pace per il mondo, posta poi in Santa Casa, da parte dell’onorevole Antonella Sberna, rappresentante e vicepresidente del Parlamento Europeo. Accanto a lei l’onorevole Luigi Di Maio, incaricato speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico. L’Arcivescovo ha rinnovato l’atto di affidamento alla Madonna di Loreto di tutti i bambini che nel corso dell’anno sono stati posti sotto la sua protezione materna. La celebrazione si è conclusa all’esterno sul sagrato con la benedizione degli aerei e l’omaggio alla Celeste Patrona da parte dell’Aeronautica Militare italiana con il sorvolo accompagnato dal suono festoso della banda musicale.

Nella prima mattinata si è tenuto nella sala Macchi il convegno “La via della bellezza. Un itinerario immanente verso la pace”, presieduto e coordinato dal professor Gerardo Villanacci, presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura. Il calendario, come da tradizione, domenica 7 la tradizionale fiaccolata lungo le vie del centro storico con la recita del Santo Rosario presieduta da monsignor Gerardo Antonazzo Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con la presenza dei pellegrini della diocesi in abiti tradizionali ciociari e la partecipazione dei rioni loretani in abiti storici.