Lorenzo Guzzini, il ricordo nelle parole di chi lo ha conosciuto

ANCONA- Lorenzo Guzzini, 57 anni pioniere della Pallamano anconetana scomparso sabato mattina ad Ancona, non sarà dimenticato. E non sono solo parole di circostanza. Ex proprietario del Hotel della Rosa alla Stazione di Ancona e dell’Hotel City sempre nel capoluogo, con il suo modo di fare aveva cresciuto intere generazioni. È stato l’amico di tutti, in ambito sportivo e non, e ha lasciato un vuoto incolmabile:

«In trentotto anni di conoscenza, e amicizia, di aneddoti ne abbiamo avuti tantissimi – spiega il presidente del Cus Ancona David Francescangeli – La cosa bella è che “Guzzo” mi ha sempre fatto porre l’attenzione sugli aspetti positivi e quindi sulla possibilità di andare avanti sempre e comunque. Era un positivo». Lo ricorda con affetto anche Milo Sabbatini, per anni giocatore dell’Handball Ancona. La seconda famiglia di Guzzini: «È stato un secondo padre nelle pallamano. Per 15 anni ho fatto trasferte nella sua macchina, ogni sabato passavo da lui in albergo e facevamo chiacchierate di ore. Era scherzoso, ci divertivamo con lui. Il classico era che prima di partire si presentava con le indicazioni stradali stampate sui fogli di carta, ce le consegnava e appena partiti venivano lanciate via. Che scene che abbiamo vissuto insieme. Mi mancherà».

Tante le squadre, le federazioni le società cittadine e non, che hanno voluto ricordarlo attraverso la propria pagina ufficiale di Facebook. Tra queste anche l’Anconitana calcistica che ha salutato Guzzo con queste parole: “L’US Anconitana si stringe intorno al dolore per la scomparsa di Lorenzo Guzzini uomo di Sport della città dorica”. Tra i ricordi personali, e ce ne sono stati tanti, non manca quello dell’Assessore allo Sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti che, nel mondo della Pallamano cittadina, ha scritto pagine indelebili insieme a Guzzini:

«[…]Non ho mai conosciuto in vita mia una persona che si prestava alla autoironia e allo scherzo come te: te ne abbiamo fatte di tutti colori e tu ti sei sempre prestato a tutto questo perché ti faceva felice far divertire i tuoi ragazzi, la tua famiglia, il Cus Ancona che hai avuto sempre stampato nel tuo cuore. Lorenzo mi manchi terribilmente: sei e sarai per sempre nel mio cuore, nel cuore di tutti i ragazzi che hai avuto e nel cuore di tutti i fortunati che ti hanno conosciuto. Grazie di tutto quello che mi hai insegnato, donato e regalato in questi meravigliosi anni trascorsi insieme. Riposa in pace fratello. Andrea».