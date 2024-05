Lo Stilcasa Costruzioni Falconara vince anche gara-2 e vola in semifinale. Battuta 4-0 la VIP

FALCONARA – Tutto come da protocollo, il Falconara vola in semifinale Scudetto. Perfette le ragazze di mister Giulia Domenichetti che, in un Palabadiali dalle grandi occasioni, batte 4 a 0 la VIP e, in virtù del 7 a 5 maturato in terra veneta di gara-1, si qualifica in semifinale. Una vittoria, questa, arrivata con quattro gol fatti, ma soprattutto con zero subiti per la sesta volta in stagione. A mettere sin da subito in discesa anche gara 2, ci ha pensato Ana Sestari dopo nemmeno 3 minuti. Brava nel cogliere un jolly dei suoi dalla propria area, non perdona il quinto uomo con il quale la VIP ha approcciato il match. Poi, trascinate dalla vena realizzativa di Sara Boutimah, che con una doppietta ha portato a sette reti il bottino in questi playoff, e dal centro della polacca Kubaszek, le biancoblu hanno staccato il pass per continuare a sognare in grande.

Ora, per le falchette, il focus si sposta alla semifinale dove ci sarà il TikiTaka Francavilla, abile a sua volta nello eliminare la YouGo Lazio. Gara-1, fissata il 25 maggio, sarà in Abruzzo, poi gara-2, il 30 maggio, al Palabadiali. Eventuale gara-3, in caso di una vittoria per parte, è programmata sempre a Falconara, l’1 giugno.

Questi gli altri risultati di ieri (10 maggio) degli altri quarti di finale: Bitonto-Kickoff 8-1, Montesilvano-Molfetta 7-3, Tikitaka-Lazio 7-1.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA – VIP: 4-0

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Gregori, Pesaresi, Pirro, Tomassini, Kubaszek, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah. All. Domenichetti.

VIP: Carturan, Maddalena, Palermo, Fernandez, Balardin, Capuano, Jimenez, Bernardelle, Salvador, Valenzano, Scapin, Radu. All. Giorgi.

ARBITRI: Seminara (Tivoli), Iannuzzi (Roma 1), Moro (Latina); crono: Minardi (Cosenza).

RETI: 2’48” pt Sestari, 9’14” pt Boutimah, 18’12” pt Kubaszek; 13’33” st Boutimah