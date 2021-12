Live the seeds: «Passeggiando per il mare di Ancona, creo gioielli ecosostenibili»

ANCONA – Non avete ancora fatto i regali di Natale? Nessun problema, per un pensierino dell’ultimo minuto potete rivolgervi a Live the Seeds. Il brand ecologico ideato da Tommaso Mattia Pretto e realizzato dai volontari dell’associazione 2hands Ancona è disponibile online e in alcuni negozi dell’anconetano.

I bracciali di “Live the seeds”

Bracciali, collanine e orecchini eco compatibili, realizzati con un resistente filo da pesca e con semi di frutta, come melone e cocomero. «Il filo da pesca dev’essere resistente, non tutti vanno bene. Durante i clean up dell’associazione 2hands, quando ripuliamo le spiagge, capita di trovare del filo da pesca».

Il brand, però, è nato prima di 2hands Ancona, di cui Pretto è presidente: «Dopo la laurea triennale a Roma, sono tornato ad Ancona. Io abito al Passetto, vicino al mare, e quando scendevo in spiaggia, per passeggiare col mio cane Shaky, notavo dei detriti sul litorale. Così, ho pensato di raccoglierli e farci dei gioiellini».

In questo modo, il brand ricicla il filo da pesca, riusa i semi – che vengono «lavati, essiccati e selezionati» – e protegge (e tutela) l’ecosistema. «Tutti i semi sono stagionali e di origine locale, o comunque italiana» – precisa Pretto. Che prosegue: «Ogni gioiello è diverso dall’altro, perché ogni seme è diverso dall’altro».

«Questi prodotti ci fanno capire la semplicità e la bellezza della natura». Diversi i colori da sfoggiare al polso o intorno al collo. Caratteristici, anche i pendenti. In un anno di vita del brand (che esiste dal novembre 2020), «ho riciclato circa di 50 metri di filo da pesca».

I gioielli di Live the seeds (che in italiano significa Vivi i semi) sono disponibili online, al sito www.livetheseeds.it o in alcuni negozi dell’anconetano, come Oro delle Marche shop (all’interno della Galleria dorica), o lo Studio estetico Valeria, al viale della Vittoria, o ancora, a Sirolo, Da Nilo surf art.

Pretto durante un clean up estivo

«Va bene ordinare online, ma cerchiamo di acquistare questi gioielli di persona. Specialmente, per chi abita ad Ancona, noi organizziamo la consegna a mano. Ci si dà appuntamento in un luogo, a una determinata ora, così da non impattare sull’ambiente: niente corriere espresso, niente macchina».

Il costo varia dai 20 ai 27 euro e la scatola è 100% riciclabile e non utilizza materiali plastici per il packaging, bensì un letto di foglie secche. Poiché non chimicamente trattati, nessun prodotto è impermeabile.

Il 20% del ricavato è destinato all’associazione ambientalista 2hands Ancona.