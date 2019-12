Litiga per un parcheggio poi viene pestato a sangue

ANCONA – Scoppia una lite tra due camionisti e alla fine uno finisce in ospedale pestato a sangue.

Paura questo pomeriggio, 22 dicembre, al Mandracchio, in zona porto, dove sono arrivate ambulanze e carabinieri per una rissa che inizialmente sembrava essere finita con un accoltellamento. Poco dopo le 17 l’allarme arrivato al 112.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno identificato due autotrasportatori, un greco che aveva delle ferite al volto e ai fianchi e un turco, anche lui con delle contusioni. Il primo è stato portato in ospedale per un controllo mentre l’altro ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. A terra i militarti hanno rinvenuto anche un coltello che apparterrebbe al greco. La lama non avrebbe però ferito nessuno.

A far scoppiare il litigio è stato un parcheggio. Il camionista greco stava facendo manovra quando è sopraggiunto il turco che ha iniziato ad insultarlo. I due sono scesi e hanno iniziato a picchiarsi. Poco dopo sono arrivati altri camionisti, dei turchi, che hanno aiutato il loro connazionale. Ad avere la peggio è stato il greco che però al momento non ha voluto procedere a nessuna denuncia. Il turco ha proseguito il viaggio.