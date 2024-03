Ancona, furiosa lite per una grigliata: rovescia il barbecue e prende a bastonate i vicini

ANCONA – Barbecue di fuoco, lite tra vicini di casa. Un uomo prende a bastonate un condomino e sua moglie. Caos in via De Gasperi: attimi di paura, ieri, in zona Piano San Lazzaro, per un’accesa lite che ha coinvolto quattro persone. Protagonista del fatto, un 50enne di origine rumena che si è scagliato prima contro una peruviana di 45 anni e poi contro il marito, che stava grigliando della carne a pochi metri dalla sua abitazione. Quella che è accaduta ieri sembra essere a tutti gli effetti una lite tra vicini di casa.

I dettagli sono ancora pochi e la dinamica è ancora al vaglio della polizia, che è intervenuta sul posto dopo la segnalazione al 112 di alcuni residenti. Certo è che il rumeno si è scagliato con un bastone contro la coppia. Prima contro la donna, poi contro suo marito.

I controlli della polizia (repertorio)

Il bastone sarebbe un manico di scopa. Stando a quanto trapela, l’uomo aggredito avrebbe riferito agli agenti che, mentre era intento a grigliare, il cinquantenne gli si era avvicinato e, dapprima, gli aveva rovesciato il barbecue a terra e poi aveva iniziato a colpirlo con un bastone. Ancora ignoti i motivi del diverbio sfociato in un vero e proprio parapiglia.

Dopodiché, le maniere forti sono passate sulla donna: prima l’aggressione verbale con insulti, minacce e parole sconce e successivamente il bastone pure su di lei. Alla lite furiosa – per usare un eufemismo – avrebbe partecipato persino la moglie del 50enne romeno che ha preso a male parola la donna del rivale del compagno. Oltre alle volanti, sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare ai feriti tutte le cure del caso. Il 50enne è stato trasportato in questura e deferito per il reato di lesioni personali aggravate.