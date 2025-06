Lite tra ex conviventi, interviene la polizia

Intervento delle Volanti in Piazza Cavour nella serata di ieri per una lite tra ex

ANCONA – Nella serata di ieri Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Cavour per una lite per futili motivi, poi passata alle vie di fatto, tra due ex conviventi un uomo e una donna entrambi italiani di circa cinquantacinque anni, incontratisi casualmente.

In particolare, su disposizione della locale Sala Operativa a seguito di segnalazione, un equipaggio della Squadra Volanti si recava nella piazza cittadina. Giunti presso l’area della piazza adibita a parco, in corrispondenza delle panchine, gli operatori si imbattevano in una signora, che aveva richiesto l’intervento. La donna riferiva di aver litigato poco prima con il suo ex compagno, non più convivente già da diversi mesi, poiché lo aveva rimproverato a causa del comportamento poco consono da questi tenuto nei confronti di una coppia di giovani, che nel frattempo erano andati via. Risentitosi per tale rimprovero, l’ex partner, in preda ad uno scatto d’ira, dapprima aggrediva verbalmente la donna, quindi la colpiva sul capo.

La Volante identificava anche l’uomo, il quale riferiva che, trovandosi in Piazza Cavour, aveva avuto una discussione con un ragazzo che pensava che il cinquantacinquenne avesse rivolto alcuni apprezzamenti alla sua fidanzata. A suo dire però il diverbio non aveva avuto alcun seguito. Quanto alla lite con la propria ex compagna, l’uomo raccontava di essersi dovuto difendere dalla donna, la quale gli avrebbe scagliato contro una bottiglia di birra in vetro vuota. Non precisava però in che modo si fosse difeso.



I poliziotti intervenuti riportavano la situazione alla tranquillità ed informavano i due delle proprie facoltà di legge. La donna veniva tuttavia trasportata presso il locale nosocomio per accertamenti sanitari.