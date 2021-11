Lite ad Ancona, soccorsa una ragazza in strada

È una 25enne che ha avuto una discussione accesa con dei conoscenti. Le condizioni non sono parse gravi, ma è stata portata a Torrette in codice gialle

ANCONA – Nel cuore della notte scoppia una lite in strada: 25enne soccorsa e trasportata all’ospedale regionale per degli accertamenti. È quanto accaduto attorno alle 24 in via Montebello, ad Ancona. La ragazza, a chi le ha portato un primo aiuto, ha riferito di aver avuto, nei minuti precedenti all’intervento, un’accesa discussione con alcune persone che conosceva.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Questura dorica e contestualmente anche l’automedica e l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Ancora non è chiaro cosa possa aver portato la 25enne e le altre persone ad intrattenere un simile diverbio, ma è stata la ragazza ad avere la “peggio”.

A quel punto è stato necessario accompagnarla al pronto soccorso di Torrette, dove è arrivata con un codice giallo e per fortuna non in gravi condizioni, ma è stata sottoposta comunque ad ulteriori controlli, dopo quelli effettuati dal personale sanitario del 118 in via Montebello.