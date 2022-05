Liste di attesa per bambini cardiopatici, Un Battito d’Ali: «Riaperte per le prime visite. Attendiamo nuove assunzioni»

ANCONA – «Le liste di attesa per le prime visite cardiologiche dei bambini sono state riaperte con il supporto dei cardiologi adulti». Lo fa sapere la presidente di Un Battito d’Ali, Valentina Felici, al termine del vertice che si è tenuto in Regione nel pomeriggio di ieri.

L’associazione nelle scorse settimane aveva sollevato la questione, lamentando, in un video con le testimonianze dei genitori dei bambino, lunghe attese per le prime visite cardiologiche che non sarebbero state possibili prima del 2024.

Al confronto in Regione erano presenti il direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, Armando Gozzini, la direttrice generale Asur Marche Nadia Storti, il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, il direttore amministrativo Antonello Maraldo e il direttore sanitario Arturo Pasqualucci.

Parla di «un primo passo per accorciare i tempi di attesa» Valentina Felici, che sottolinea però anche che «i genitori non si accontentano di far visitare i propri figli da cardiologi adulti, perché servono cardiologi pediatrici». L’ospedale regionale di Torrette ha annunciato la prossima pubblicazione di un bando per l’assunzione di tre cardiologi pediatrici.

«Siamo soddisfatti di questo primo passo e apprezziamo lo sforzo – spiega Felici – ma attendiamo le nuove assunzioni e monitoreremo costantemente la situazione. Siamo dispiaciuti per l’assenza dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini a un incontro così importante e decisivo per le sorti del reparto di Cardiochirurgia di Torrette».