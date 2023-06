Lilt Ancona, un premio agli studenti vincitori del concorso ‘Corto Cinque per la Lilt’

ANCONA – Salute, prevenzione e volontariato, attraverso la diffusione di messaggi positivi tra i ragazzi. È stato questo l’obiettivo di ‘Corto Cinque per la Lilt’, il concorso promosso dall’associazione di Ancona della Lega italiana per la lotta contro i tumori e rivolto alle scuole superiori della provincia.



Attraverso un cortometraggio di 5 minuti i partecipanti hanno interpretato e rilanciato quella che è la ‘mission’ della Lilt, che appunto ruota attorno al concetto della prevenzione quotidiana. Uno stile di vita sano è l’ingrediente fondamentale della prevenzione oncologica. L’accento è stato posto in particolare sul fumo di sigaretta e sul consumo di alcol, molto diffusi nelle nuove generazioni. Ad aggiudicarsi il premio da 2mila euro ciascuno sono state la IV B scienze applicate del liceo Cambi di Falconara e la IV Fs del liceo Savoia-Benincasa di Ancona. I giovani, guidati rispettivamente dalle professoresse Yumara Venturini e Elisa Lombardi per il Cambi e dalla professoressa Claudia Gambini per il Savoia-Benincasa, hanno realizzato un video nei quali stimolano una presa di coscienza nei confronti dei loro coetanei.



Dunque, sabato scorso (27 maggio), sono stati premiati dalla presidente del coordinamento Lilt Marche Rosa Brunori, che ha sottolineato la produttività del messaggio di prevenzione tra pari. Presenti anche il presidente della Lilt di Ancona, il chirurgo Ugo Braccioni e l’oncologo Rodolfo Mattioli, consigliere dorico e vicecoordinatore Lilt Marche. Braccioni, nel suo intervento, si è concentrato sugli scopi della Lilt. Mattioli, ideatore e curatore dell’iniziativa, ha sottolineato «il profondo valore della vita e l’importanza della prevenzione oncologica fin dalla giovane età». Alla consegna del riconoscimento anche i consiglieri Donatella Renzi e Tarcisio Pacetti e il segretario della Lilt di Ancona Dario Arcagni.

Ad accogliere la Lilt le dirigenti scolastiche dei due plessi, le professoresse Stefania Signorini per il Cambi e Maria Alessandra Bertini per il Savoia-Benincasa. «Ringrazio la Lilt – il commento di Signorini – perché i ragazzi attraverso questo concorso hanno potuto capire quanto sia importante spendersi per gli altri. Altrettanto importante è che i giovani si esprimano su temi così fondamentali utilizzando il loro linguaggio, capace di arrivare in modo diretto ai coetanei. Quando si è giovani si vive solo il presente, ci si pongono meno domande. Eppure dalle scelte dell’oggi dipende la vita di domani», ha detto.



Bertini ha espresso «apprezzamento per il lavoro del ragazzi», ricordando «l’importanza di una formazione globale che affronti anche temi di carattere generale: la vita è un dono e va salvaguardato». Sono intervenuti per il Savoia-Benincasa il giovane attore Giovanni Rainone e per il Cambi i giovani attori Adian Piersantelli e Giulia Buratti, mettendo in luce «l’importanza del lavoro di gruppo che ha favorito il rafforzamento delle relazioni amicali». La sintesi nelle parole della dottoressa Brunori: «Grazie per aver accettato di partecipare e per aver colto il nostro messaggio. Il vostro lavoro testimonia che l’impegno portato avanti da Lilt sta dando i suoi frutti». Entrambi i cortometraggi saranno presto diffusi sui canali social delle scuole per raggiungere un pubblico ampio e rendere, così, il messaggio della Lilt ancora più incisivo.