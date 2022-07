Licenza sospesa a un locale di Camerano, interviene il sindaco

CAMERANO – Il personale della Squadra Amministrativa e di sicurezza della polizia e i militari dell’Arma della Stazione di Camerano, hanno notificato al titolare di un locale di Camerano un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ad effettuare pubblico spettacolo per 10 giorni a firma del Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Il sindaco di Camerano Oriano Mercante è intervenuto sul fatto. «Relativamente alla questione prendo atto del provvedimento della Questura di Ancona, che va rispettato nella sua interezza, emesso per motivi di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico – afferma il primo cittadino -. L’Amministrazione comunale aveva recentemente applaudito le iniziative promosse dagli organizzatori, che riuscivano ad attrarre un gran numero di giovani. In linea con questo atteggiamento, il Comune di Camerano continuerà ad adoperarsi per facilitare le iniziative pubbliche, di associazioni o private tendenti a creare momenti di aggregazione per la cittadinanza, fermo restando il costante e necessario rispetto delle regole».

La vicenda

Lo scorso 15 luglio il personale della Polizia amministrativa della Questura e dei Carabinieri di Camerano aveva effettuato un controllo presso il locale nel corso del quale sarebbero emerse irregolarità soprattutto nella “safety” della struttura: stando alla nota stampa della Questura di Ancona, nonostante nel locale vi fosse la presenza di alcuni addetti alla sicurezza, non era possibile contenere negli spazi prestabiliti gli avventori, i quali, con i bicchieri in mano si spostavano sia sul marciapiedi che sulla strada provinciale loretana, scarsamente illuminata, ponendo a rischio la propria e l’altrui incolumità.