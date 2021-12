ANCONA – Il comitato “Anti degrado” aveva fatto l’albero della speranza e i bambini hanno portato le loro letterine per ricevere la visita di Babbo Natale. L’uomo barbuto con il vestito rosso non si è fatto attendere e mercoledì ha suonato alle porte di casa dei più piccoli per far loro visita. È successo a Sappanico, frazione di Ancona che da anni si batte contro il degrado e l’abbandono tanto che ad ottobre è nato un comitato che ora si occupa di risolvere i problemi di tutte le frazioni.

«Ogni promessa è debito – spiega Fabio Mecarelli, portavoce del comitato -, abbiamo ricevuto tante letterine sotto l’albero che abbiamo allestito in strada e così siamo andati a trovare chi le ha lasciate. O meglio c’è andato Babbo Natale». Ossia proprio Mecarelli. Dolci e caramelle sono stati apprezzati dai bambini che hanno fatto anche foto. E le feste continuano.