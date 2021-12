Lei lo lascia, lui pubblica foto osé su un sito di scambisti: ex a processo

ANCONA – Per come si presenta l’accusa sembrerebbe un caso di vendetta dell’ex lasciato che ora andrà a processo per diffamazione attraverso un mezzo pubblicitario. È quanto contestato ad un operaio di 45 anni, anconetano, che avrebbe pubblicato su un sito di scambisti le foto in biancheria intima, con pose erotiche e seminuda, della sua ex fidanzata. Un atto che avrebbe fatto dopo che la donna, sua coetanea, ma originaria di fuori provincia, lo aveva lasciato. L’uomo, operaio, è a giudizio (c’è stata la citazione diretta, senza passare dall’udienza preliminare) e per lui si aprirà il processo il prossimo 1 marzo dove può ancora decidere se chiedere un rito alternativo al processo ordinario (patteggiamento o abbreviato). Ad inguaiarlo sono state quattro foto, finite su un sito per incontri hard tedesco, nel 2018, dove era stato inserito anche un annuncio in cui la protagonista degli scatti si descriveva «vogliosa». La vittima, una impiegata, si è accorta perché un giorno è stata contattata da un uomo che le proponeva di fare sesso nella sua città di residenza, fuori dalle Marche. «Se passi dalle mie parti – le aveva detto l’interessato – facciamo sesso». A quel punto l’impiegata ha fatto ricerche fino a trovare quell’annuncio che lei giura di non aver mai fatto. Così è andata dalla polizia per denunciare l’unico responsabile, a suo dire, possibile, l’ex. L’operaio infatti sarebbe il solo ad avere quegli scatti che la coppia si è scambiata quando stavano insieme e in intimità. L’imputato, difeso dall’avvocato Carmelino Proto, respinge le accuse.