Legittima difesa: un incontro ad Ancona con Gasparri, Silvetti e Paradisi

ANCONA – “Tuteliamo chi si difende”: Forza Italia propone un dibattito sulla Legittima difesa con il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale settore enti locali di Forza Italia.

L’appuntamento è ad Ancona, nella sede di Forza Italia, in corso Garibaldi 28, domani, martedì 15 settembre (ore 15.30). Ad introdurre il confronto il consigliere comunale Daniele Berardinelli. Partecipano: Daniele Silvetti, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle elezioni regionali, e Roberto Paradisi, anche lui candidato alle regionali del 20 e 21 settembre.

La locandina del confronto che si svolgerà ad Ancona

«La legge sulla Legittima Difesa approvata poco più di un anno fa dal Parlamento ha modificato gli articoli 52 e 55 del codice penale. Chi si difende con un’arma in casa da un’aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se archiviare o rinviare a giudizio», spiegano gli organizzatori della conferenza. Che aggiungono: «Ora però, per il magistrato, le maglie interpretative si stringono: nella legittima difesa domiciliare adesso si considera «sempre sussistente» il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa. “Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”».