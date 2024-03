Alla Lega del Filo d’oro il consiglio generale della Cisl

OSIMO – La Cisl Marche, per la prima volta nella storia, sceglie la Lega del Filo d’oro di Osimo, come location del proprio consiglio generale «per sottolineare concretamente la sensibilità e l’attenzione nei confronti delle disabilità e delle sue problematiche. Un luogo simbolico che rappresenta un’eccellente occasione per rinnovare l’impegno della Cisl verso l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità».

I lavori, improntati sull’analisi e alla discussione di tematiche di rilevanza per il sindacato e per il territorio marchigiano, saranno introdotti dal segretario generale della Cisl Marche, Marco Ferracuti che traccerà, nel suo intervento, un’analisi del contesto regionale e le priorità su lavoro, sicurezza, sanità. Concluderà il consiglio generale la segretaria generale aggiunta confederale Daniela Fumarola.