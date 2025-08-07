FALCONARA – Acrobatiche, eleganti e irresistibilmente carismatiche: le scimmie guereza (Colobus guereza), primati originari dell’Africa centrale, sono le nuove star del Parco Zoo Falconara. Cinque esemplari – tre femmine e due maschi – arrivati nei giorni scorsi dallo Zoo di Praga, hanno già conquistato i visitatori con la loro energia contagiosa.

I nuovi inquilini sono stati accolti in un exhibit progettato su misura, pensato per garantire il massimo benessere, stimolare il comportamento naturale e offrire ampi spazi di movimento. L’allestimento comprende una voliera esterna di quasi 1.000 m³ e un’area interna di 80 m². Corde, tronchi, rifugi e punti di alimentazione favoriscono l’attività quotidiana del gruppo, mentre le ampie vetrate permettono un’osservazione ravvicinata e rispettosa.

Impossibile non lasciarsi incantare da queste affascinanti presenze: vivaci, raffinate e sempre in movimento, le guereza hanno subito acceso la curiosità di grandi e bambini. Il loro mantello nero, incorniciato da lunghe frange bianche, le code fluenti con ciuffo candido in punta e il portamento fiero le rendono protagoniste assolute.

Le scimmie guereza conquistano il Parco Zoo Falconara

Ma il dettaglio più sorprendente si nasconde nelle mani: la quasi totale assenza del pollice – da cui il nome “guereza”, ispirato al greco kolobós (“monco”) – è un adattamento evolutivo che consente movimenti rapidi e salti precisi tra i rami, con la grazia e l’agilità di autentici acrobati della natura.

Con l’ingresso di questi inconfondibili primati, si amplia l’area del Parco dedicata alla fauna della Repubblica Democratica del Congo, già popolata dagli okapi. Le due specie condividono lo stesso habitat in natura: la foresta tropicale africana, un ambiente di straordinaria biodiversità oggi seriamente in pericolo.

Questa convivenza incarna pienamente la missione del giardino zoologico marchigiano: sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione e promuovere la tutela degli ecosistemi più fragili del pianeta. Tra questi, spicca la foresta pluviale della Repubblica Democratica del Congo: un tesoro ecologico di straordinaria ricchezza, fondamentale per l’equilibrio climatico globale.