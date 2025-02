Le Marche protagoniste a Sanremo: un viaggio tra storia, cinema e tradizione

ANCONA – Presentata oggi in conferenza stampa presso la Sala Degli Specchi del Comune di Sanremo l’iniziativa di Camera di Commercio delle Marche (in collaborazione con Regione, ANCI, BIM Tronto, Commissariato Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, sistema delle Associazioni di categoria delle Marche che avvieranno collaborazioni con le consorelle liguri, e con la partecipazione del Consorzio Marche Spettacoli) che anche quest’anno porterà la regione nella città dei fiori durante la settimana del Festival della Canzone Italiana dal 10 al 15 febbraio prossimi.

Le Marche sbarcano al Villaggio del Festival di Sanremo con un’installazione unica che celebra il fascino senza tempo delle antiche osterie marchigiane e il legame della regione con il grande cinema d’autore.

All’interno della Casa delle Marche, presso Villa Ormond, i visitatori potranno immergersi in un vero e proprio museo temporaneo dedicato alle storiche osterie marchigiane, dal primo Novecento fino agli anni ’70. Un percorso evocativo fatto di arredi originali, manifesti e fotografie d’epoca e oggetti simbolo della convivialità di un tempo, per raccontare la cultura e le tradizioni enogastronomiche della regione.

«Un’occasione imperdibile per scoprire il cuore autentico delle Marche, tra storia, arte e cultura, nel contesto unico del Festival di Sanremo – le parole del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini – Siamo entusiasti di tornare a promuovere, con la squadra formatasi nella prima edizione, le Marche al Festival; si respira in queste ore già un’aria di progettualità e propositività che vivremo al meglio nei giorni della manifestazione portando, come nel 2024, tutti i territori alla ribalta con dimostrazioni delle principali manifestazioni e attrazioni regionali da Urbino a Ascoli, intercettando un pubblico nuovo alle soglie della nuova stagione. In attesa di illustrare i dettagli del programma (che spazia dalle liriche di Leopardi in musica a tour virtuali per le Grotte di Frasassi) per i cinque giorni sanremesi, diciamo che con il biglietto da visita dei nostri Carnevali storici intendiamo valorizzare le Marche e farle scegliere come meta ricca di eccellenze culturali, gastronomiche, paesaggistiche già per le vacanze di Pasqua che quest’anno cadranno in giornate potenzialmente molto favorevoli climaticamente. Siamo soddisfatti – ha aggiunto Sabatini – della collaborazione con la Camera della Liguria: insieme rappresentiamo 8 territori provinciali, uniti in un grande progetto di promozione turistica».

Al fianco di Camera Marche, la Regione, rappresentata dall’Assessore a Cultura, Spettacoli e Eventi Chiara Biondi che ha commentato «sono riconoscente al Villaggio del Festival, ai colleghi della Regione Liguria e a Camera Marche, naturalmente, per l’organizzazione di questo spazio e di questa proposta promozionale nazionale e internazionale, che lo scorso anno si è rivelata vincente e che ci permette di accendere i riflettori su tutte le nostre eccellenze. In particolare mi fa piacere aver dato un’opportunità ai più giovani, gli studenti dei Licei Artistici marchigiani, che possono vivere da vicino l’esperienza della kermesse e cimentarsi in una scena così importante».

«Essere partner del Villaggio del Festival di Sanremo significa garantirsi un ruolo di prestigio nell’evento collaterale più grande della città di Sanremo durante la settimana del Festival. Dalle eleganti location del Parco di Villa Ormond, con i suoi spazi esclusivi come lo studio interviste, l’area hospitality e la lounge, alle piazze e vie della città, animate durante la settimana da oltre 80.000 visitatori, il brand avrà una visibilità straordinaria con diverse rilevanti opportunità», ha spiegato il direttore del Villaggio del Festival Giuseppe Grande.

Con lui, Gino Sabatini e Chiara Biondi presenti in conferenza stampa il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino, l’Assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, l’Assessore al turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, il Presidente della Camera di Commercio di Liguria Enrico Lupi, il Direttore Rai Produzione Giancarlo Milano e il giornalista marchigiano Michele Monina che curerà le interviste con i cantanti in gara in visita al Villaggio del Festival.