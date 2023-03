Le Donne del Vino delle Marche al Vinitaly per illustrare i rapporto dei giovani con l’enogastronomia

Riflettori accesi al Vinitaly sulla percezione italiana degli under 40 nei confronti delle Marche e del vino regionale. Ad accenderli sarà la delegazione Marche dell’Associazione Nazionale Donne del Vino con la tavola rotonda “I giovani wine food lover e le Marche” e la presentazione dei risultati di una indagine made in Marche per sapere cosa pensano gli italiani sulla regione. L’appuntamento è per domenica 2 aprile alle ore 15 alla Terrazza della Regione Marche al Padiglione 7.

Durante la tavola rotonda verranno presentati i risultati della ricerca sui giovani, il vino, il territorio e il turismo, ricerca che l’associazione ha affidato al Prof. Gabriele Micozzi, presidente Marketing Associati e docente di marketing all’Università Politecnica delle Marche e alla Luiss Business School.

«La volontà della ricerca nasce dalla necessità di conoscere cosa i giovani italiani, ma anche i marchigiani, pensano delle Marche e delle produzioni vitivinicole della nostra regione. Lo studio mira anche a comprendere più aspetti della conoscenza e della percezione che gli under 40 hanno se pensano al territorio, ai servizi e all’enogastronomia regionale, nonché alle realtà enologiche italiane. Un grazie va al Prof Micozzi per aver accolto il nostro invito ad approfondire, con minuzia di particolari, lo scenario attuale dando anche spazio a ciò che miriamo a fare – afferma Daniela Sorana, delegata Marche dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino –, attraverso i risultati del sondaggio e quindi attraverso la lettura della realtà, al fine di dare uno strumento utile alle imprenditrici e agli imprenditori del vino e alle istituzioni. La ricerca alla quale abbiamo dato vita è uno stimolo per un Osservatorio Permanente volto a cogliere come cambiano stili, tendenze, trend e per dare sia al territorio sia alle aziende della produzione e della distribuzione un incentivo per una collaborazione per tenere alto l’Orgoglio Marchigiano».



La ricerca e l’organizzazione della tavola rotonda al Vinitaly sono resi possibili anche grazie al supporto del partner Grafiche Federighi e alla collaborazione della Regione Marche. Le prime anticipazioni sulla ricerca evidenziano una identità forte e riconosciuta del territorio Marche. Sono soprattutto i vini marchigiani quelli che i wine food lover delle Marche amano. «Questo significa che la distribuzione e il settore ho.re.ca dovranno potenziare l’offerta enologica e gastronomica sempre più con prodotti autentici, qualificando anche i menù, gli assortimenti e le schede informative per i clienti – afferma il Prof Gabriele Micozzi – Un cliente assetato di conoscere che diviene ambasciatore del suo territorio e che richiede servizi turistici e culturali integrati. Al Vinitaly presenteremo la ricerca completa e sarà uno stimolo progettuale molto interessante per il nostro territorio e non solo. Sveleremo anche i trend a livello nazionale per i wine food lover under 40 come le aziende, le guide, i personaggi e i paesaggi da loro preferiti».



All’incontro, moderato dalla winemaker Eleonora Marconi, oltre al Prof. Micozzi interverranno: Andrea Maria Antonini, assessore regionale all’agricoltura; Daniela Sorana, delegata Marche dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino; Marianna Cardone, vice presidente dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino; Marzia Varvaglione, produttrice Varvaglione Vini della Puglia; Agnese Testadiferro, giornalista e Donna del Vino delle Marche.

Le Marche saranno protagoniste anche a tavola durante la cena di Gala alla Gran Guardia di Verona del 5 aprile per festeggiare i 35 anni dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino: per l’occasione verranno servite le olive all’ascolana gentilmente offerte dall’Azienda Migliori.