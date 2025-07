Lavoro e sanità, per i marchigiani il futuro è nero. I risultati del sondaggio della Cgil

ANCONA – Scarso ottimismo, un giudizio negativo su sanità, lavoro e futuro aree interne. Preoccupazione sulla fuga dei giovani, sulle condizioni di lavoro nella regione, sui salari che neanche rendono possibile comprare una casa. Il tutto a pochi mesi dalle elezioni regionali. Questo il risultato del sondaggio realizzato dalla Cgil Marche tramite l’Osservatorio Futura, presentato oggi (21 luglio), alle 15.30, alla Loggia dei Mercanti di Ancona, nell’ambito dell’iniziativa “Lavoro e società nelle Marche”, assieme ad “Un’agenda per le Marche per arrestare la decadenza”, dove la Cgil Marche illustra proposte e priorità per la regione.

All’evento sono presenti Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche, Walter Cerfeda, presidente Ires Marche, Eleonora Fontana e Loredana Longhin, Cgil Marche, Giancarlo Colò, docente Università Cà Foscari e Francesca Spigarelli, docente università Macerata. Le conclusioni sono affidate a Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil.



Lo studio si propone di valutare, attraverso un’indagine demoscopica sulla popolazione residente nelle Marche di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su “Lavoro e società nelle Marche”. Il sondaggio si basa su un’indagine campionaria di cui il 49% uomini e il 51% donne; le interviste sono realizzate con il metodo Cawi e cioè computer aided web interviewing mediante piattaforma web.



Il sondaggio

Il 42% degli intervistati pensa che, nei prossimi 5 anni, le condizioni di lavoro peggioreranno, il 59% sostiene che, con i salari attuali, non si può comprare neppure una casa. Ma non è finita qui. Il 60% pensa che i motivi principali della fuga dei giovani dalle Marche sia la mancanza di lavoro e il 45% invece punta sul problema di salari troppo bassi; inoltre, il 36% pensa che i lavori sono inadeguati alle competenze professionali. Il 60% dei marchigiani pensa che la sanità pubblica, negli ultimi 5 anni, sia peggiorata. Tra le maggiori criticità della sanità pubblica, ci sono, per il 54%, le liste di attesa troppo lunghe, il 38% invece pensa che sia la scarsità dei medici di base, il 35% i tempi troppo lunghi dei Pronto Soccorso. E ancora: il 39% pensa che il futuro delle aree interne sia determinante per le Marche e il 57% ritiene inadeguate le politiche regionali in questo ambito. Infine, il 46% dei marchigiani (il 18% dice di non sapere) esprime un giudizio negativo sulle azioni e sui provvedimenti del presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

Gli interventi

Dichiara Santarelli: «In questa campagna elettorale, il rischio è che si confondano gli enormi problemi contingenti dell’economia nazionale, legati agli sconvolgimenti geopolitici, ai limiti invece di fondo, tutti della nostra regione e tutti imputabili ad una mancanza di politica industriale e di visione complessiva».

Quindi, «la nostra agenda ha l’obiettivo di portare la voce di un’organizzazione che conta oltre 171mila iscritti nel dibattito pubblico e d’innescare riflessioni e proposte».

Secondo la Cgil, «l’industria deve restare il fulcro delle politiche di ogni amministratore; se non si produce ricchezza, non si produce occupazione e non ci possono essere le risorse per il benessere dei cittadini».

Con questo lavoro, aggiunge il segretario, «offriamo a chi si candida a governare la regione una serie di proposte che scaturiscono dalle esperienze della Cgil nei territori e nei settori dell’economia».

Da qui alla riapertura delle fabbriche dopo le ferie, «sono a rischio oltre 2mila posti di lavoro: riguardano i settori tradizionali della moda, l’automotive legato alla Fiat e il settore del bianco». Conclude Santarelli: «È tempo di concentrare l’attenzione sul tema delle riconversioni industriali: non possiamo pensare che, mentre il mondo cambia, l’industria locale ragioni ancora come nel ‘900».