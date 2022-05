Ancona, lavoratori irregolari nel locale: scatta la sospensione per un locale etnico

ANCONA – Sospesa l’attività di un ristorante etnico ubicato al Piano San Lazzaro ad Ancona, nel quale i poliziotti della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona nei giorni scorsi hanno riscontrato la presenza di due lavoratori non regolarmente ingaggiati.

A disporre la sospensione dell’attività, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona. Al controllo dei poliziotti i due lavoratori erano al bancone della mescita degli alimenti e a quella di cuoco, inoltre alle successive verifiche gli agenti hanno riscontrato l’assenza dei documenti relativi all’attività di somministrazione di alimenti e bevande dei due lavoratori e del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza e di evacuazione.

Grazie alla collaborazione con l’ispettorato del Lavoro di Ancona, la Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha richiesto a quest’ultimo un approfondimento della posizione lavorativa dei lavoratori in questione, accertando infine come gli stessi non fossero stati assunti e lavorassero pertanto in nero.

A seguito degli accertamenti, l’ispettorato ha emanato un provvedimento di sospensione dell’attività di ristorazione fino alla regolarizzazione dei lavoratori. Il titolare del locale è stato multato con una sanzione amministrativa di 2.500 euro.