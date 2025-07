Ad Ancona la cerimonia delle 'lauree in piazza' per i neo dottori Univpm. Gregori: «Portate nel cuore la nostra università sempre più riconosciuta»

ANCONA – Ancona ha stretto in un simbolico abbraccio le nuove dottoresse e i nuovi dottori dell’Università Politecnica delle Marche. In una Piazza Roma gremita da familiari, studenti, amici e da tanti curiosi, il 30 luglio si è tenuta la prima delle due giornate di cerimonia delle ‘lauree in piazza’ chiusa dal tradizionale rito del lancio delle corone di alloro.

Complessivamente sono stati proclamati dottori 430 tra studenti e studentesse: la prima giornata è stata riservata alle Lauree Triennali di Agraria, Ingegneria e Scienze, la seconda alle triennali di Economia e dei percorsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ad aprire la cerimonia è stato il rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori: «Portatevi nel cuore la nostra università che ormai è sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale» ha detto dal palco allestito in piazza, rivolgendosi ai neo dottori e alle neo dottoresse.

«Questo è soprattutto un giorno di festa, che si ricorda nella vita» ha detto Gregori esprimendo «grande orgoglio» per «i risultati che abbiamo ottenuto a livello nazionale e internazionale» con l‘ultima classifica Censis che «ci pone al secondo posto in Italia tra gli Atenei medi» mentre «siamo crescenti in tutte le classifiche internazionali». Un passaggio del suo intervento il rettore lo ha voluto dedicare anche alle famiglie e ai nonni dei neo dottori e delle neo dottoresse che «hanno affidato il loro bene più prezioso ad una Istituzione culturale perché possano crescere e ottenere risultati. Ringraziamo le famiglie anche per i sacrifici che hanno realizzato perché in questo momento in Italia, certamente, non è facile andare avanti».

Parlando a margine della cerimonia, Gregori ha annunciato il record di matricole raggiunto anche quest’anno con circa 5.500 nuovi iscritti, un risultato frutto di una strategia ben precisa, che ha contraddistinto il mandato del rettore, ovvero quella di puntare sull’internazionalizzazione, sull’incremento dell’offerta formativa (cresciuta da 50 a 75 corsi di laurea, molti dei quali multidisciplinari) e sull’attrattività dell’Ateneo verso gli studenti stranieri, anche attraverso il rafforzamento della presenza globale dell’Univpm, come avvenuto recentemente in Asia, con l’accordo di collaborazione siglato in Kazakistan per promuovere opportunità e progetti di internazionalizzazione per studenti, studentesse, ricercatori, ricercatrici e corpo docente.

Il rettore Gian Luca Gregori in Piazza Roma ad Ancona Un momento della cerimonia delle ‘Lauree in piazza’

«Ricordo che uno dei parametri che ci ha premiato» nell’ultima classifica Censis, che vede l’Univpm salire dal quarto al secondo posto rispetto al biennio precedente «è proprio il tasso di occupazione, siamo tra i primi in Italia, riusciamo ad avere dei risultati da questo punto di vista» certificati da Alma Laurea «siamo ben oltre la media italiana». Toccando il tema dell’integrazione tra Ateneo e territorio, Gregori ha spiegato che «la competizione tra territori è una competizione che si fa sul capitale umano», perché è questo che determina la crescita «il nostro servizio va proprio in questa direzione a livello territoriale».

«Abbiamo dei processi di internazionalizzazione, anche in uscita» ha sottolineato, spiegando che l’obiettivo «non deve essere quello di creare dei recinti» è «un errore pensare alla fuga dei cervelli», ma quello di «creare un sistema reticolare a livello internazionale» che permetta ai giovani di andare all’estero per fare esperienza e poi «rientrare» e portare sul territorio le competenze acquisite.

La festa in Piazza Roma per le neo dottoresse e i neo dottori

Sul palco anche il presidente del Consiglio comunale di Ancona, Simone Pizzi, il quale ha tenuto a ringraziare il rettore Gregori «che ha promosso nel corso del suo mandato una crescita dell’Università, non solo a livello accademico, ma anche nei rapporti con le Istituzioni». Ai neo laureati ha detto «abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione», il sapere ha aggiunto «non è mai sterile se resta legato alla vita, alla passione e alla libertà di poter scegliere». «Continuate a imparare – ha concluso – a imparare, a porvi domande, a costruire anche e soprattutto la pace, ogni giorno con il sapere e con il rispetto».

Presenti in piazza, tra gli altri, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, l’assessore comunale di Ancona, Marco Battino, e numerose autorità civili e militari.